"Zootopia 2" es la cinta más taquillera en la historia de Disney

El éxito de la cinta consolida a la franquicia como un éxito global.

Seis años bastaron para que Zootopia 2 (2025) superara a Frozen 2 (2019) en recaudación, convirtiéndose en la película más taquillera en la historia de Walt Disney Animation Studios.

La secuela superó a "Frozen 2" en recaudación.

La cinta ha recaudado hasta el momento más de Q11.6 mil millones y su éxito se debe a su estratégico estreno, el cual tuvo una fuerte apertura de fin de semana por la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos.

La estrategia de estreno durante Acción de Gracias impulsó su éxito en la taquilla internacional.

Además, China ha sido clave para el triunfo del filme, ya que ha generado más de Q4.4 mil millones desde su estreno en noviembre.

La historia sigue a Judy Hopps y Nick Wilde, quienes investigan la repentina aparición de una serpiente en la ciudad.

China se posiciona como uno de los países clave para la cinta.

Zootopia 2 es la quinta película de Disney en superar los Q8 mil millones de dólares, uniéndose a Frozen, Frozen 2, Zootopia y Moana 2. Con este logro, Disney se consolida como una de las compañías más exitosas del 2025.