¿Seguirá el viento? Así estará el clima este jueves, primer día del año 2026

  • Por Jessica González
31 de diciembre de 2025, 15:39
El viento seguirá durante este inicio de año. (Foto: archivo/Soy502)

Lloviznas y viento fuerte se espera para este jueves 1 de enero del 2026.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), prevé para este jueves áreas con neblina y posibles lloviznas al amanecer, sobre todo en la Franja Transversal del Norte y Caribe del país. 

Habrá nublados parciales y nubosidad dispersa en la región del norte, Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente.

Por la tarde se esperan posibles lloviznas en la mayor parte del territorio nacional. 

El viento soplará fuerte en el centro, Occidente y suroriente del país.

