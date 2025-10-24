Diez claves para entender el caso UNOPS

-

Por este caso, el MP presentó antejuicio contra el ministro de Salud, ejecutó una orden de captura y mencionó al hermano del presidente Bernardo Arévalo.

El convenio entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) fue cuestionado durante su firma en 2024. Posteriormente, la Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia por supuestas anomalías, de ahí partió la investigación del Ministerio Público, que se operativizó esta semana con órdenes de captura, solicitud de antejuicio y la divulgación de escuchas telefónicas, en donde mencionan al hermano del presidente Arévalo.

Mientras, unos actores cuestionan el convenio entre Salud con UNOPS por malos procedimientos, el Gobierno de Guatemala insiste en que ese acuerdo ha permitido adquirir medicinas a un menor costo. La polémica ahora se ha convertido en un caso penal, en donde hay una persona ligada a proceso penal y otras que podrían enfrentar a la justicia.

1. El origen de UNOPS

La oposición cuestionó el convenio con la UNOPS desde sus inicios por considerar que no respondía para lo que fue creado.

Un diputado que pidió el anonimato comentó que UNOPS fue creado para que países cooperantes entreguen dinero a UNOPS y que este administre proyectos en países que lo necesitaban. En Guatemala, según el legislador, el país le dio dinero para que este lo administre.

"UNOPS presta servicios de infraestructura, adquisiciones y gestión de proyectos para lograr un mundo más sostenible", se lee en la página de la Oficina.

A partir de ahí, es que el convenio empieza a ser cuestionado.

2. El convenio entre Salud y UNOPS

El 30 de abril de 2024, el Ministerio de Salud firmó un acuerdo con UNOPS para que esta entidad internacional realizara las compras de medicamentos, insumos y equipos médicos para los hospitales públicos de Guatemala. El monto máximo del convenio asciende a US$243 millones, equivalentes a más de Q7,200 millones, los cuales se pagarían en cuatro desembolsos anuales.

El convenio fue firmado por el entonces ministro Óscar Cordón (quien tiene orden de captura) por un plazo de 47 meses.

Desde su funcionamiento, Guatemala desembolsa dinero a UNOPS y a través de esta Oficina se adquiere medicina y equipo médico.

3. Las críticas hacia el convenio

La oposición cuestionó el convenio no solo por el monto, sino también por la forma en que lo hizo el Gobierno.

Según otro diputado que pidió no ser citado, este convenio tenía que haber sido aprobado por el Congreso y no por el Ministerio de Salud, debido a que compromete el presupuesto general de la Nación.

Además, porque el mismo no tiene dictamen de la Procuraduría General de la Nación, ni tampoco un dictamen presupuestario del Ministerio de Finanzas. Esto contraviene lo que señala la Constitución, la cual indica que los convenios internacionales deben ser avalados por el Organismo Legislativo.

Otra de las críticas es que los Gobiernos no pueden adquirir una deuda más allá del período por el cual estarán en el cargo.

"El ministro firmó un convenio sin tener la capacidad para hacerlo, de origen ya nació muerto, nulo de origen", dijo la fuente.

4. La denuncia de la Contraloría General de Cuentas

Durante una citación en el Congreso de la República, el pasado 1 de octubre, el Contralor General de Cuentas, Frank Bode, confirmó que la Contraloría practicó una auditoría al convenio, en la cual detectaron anomalías.

Esas anomalías fueron denunciadas ante el Ministerio Público por la posible comisión de delitos. En ese momento, la investigación estaba bajo reserva.

5 La investigación de la FECI

El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), anunció el pasado 21 de octubre un nuevo caso, el cual denominó "UNOPS, Corrupción Presidencial".

Indicó que en abril de 2024, el MP recibió varias denuncias de corrupción, en las que señalan al presidente Bernardo Arévalo de recibir apoyo de entidades internacionales.

Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, señaló que se firmó un convenio con UNOPS, de manera lesiva, porque se utilizaron fondos que no fueron asignados dentro del presupuesto.

"Aprovechando lazos familiares que tiene con esos organismos internacionales, es que celebran negociaciones, los cuales son lesivos para el país", dijo Curruchiche, al referirse al convenio con UNOPS.

Además, dijo que en el informe de auditoría la Contraloría resaltó la anomalía principal.

"El Memorandum de acuerdo entre el Ministerio de Salud y UNOPS, fue firmado únicamente por el señor Oscar Cordón, quien fungía como ministro de Salud y un representante de UNOPS, sin considerar la disponibilidad presupuestaria del Ministerio", leyó Curruchiche.

También mencionó que el Congreso de la República era quien debía aprobar el convenio. Así como otras inconsistencias detectadas relacionadas con el convenio.

"Hay que hacer ver que esos 243 millones de dólares es lo que UNOPS cobraría al Ministerio de Salud Pública unicamente por ser intermediario entre las farmacéuticas y el Ministerio. En el marco de la investigación, se estableció que mucha medicina era de mala calidad, otra estaba contaminada", dijo Curruchiche.

Por este caso, el MP pidió cinco órdenes de captura, entre estas la del exministro Oscar Cordón, y solicitó el retiro de la inmunidad del actual ministro, Joaquín Barnoya.

Ese día, capturaron a Luis Felipe Aldana Cermeño, jefe de presupuesto del Ministerio de Salud.

6. Las escuchas telefónicas

El 22 de octubre, se desarrolló la audiencia de primera declaración en contra de Aldana Cermeño. La FECI imputó los hechos en su contra. En resumen, lo acusó de colocar información falsa en un oficio que emitió como jefe de Presupuesto.

Sin embargo, la FECI aprovechó la audiencia para reproducir escuchas telefónicas, las cuales no tenían relación con la acusación del capturado.

Por ocho meses, la FECI intervino celulares a varios trabajadores del Ministerio de Salud y lo presentaron en la audiencia como indicio de la investigación.

También mencionaron que el Ministerio de Salud tuvo conocimiento que se distribuyó medicina contaminada y otra de mala calidad.

7. El hermano del presidente Arévalo

En las escuchas telefónicas, la FECI insistió en incriminar a Martín Arévalo, hermano del presidente Bernardo Arévalo.

En una escucha, dos mujeres hablan y mencionan que los gastos administrativos del convenio son para el hermano del presidente. La FECI insiste en que el hermano del gobernante está involucrado en la firma del convenio y en el trabajo con UNOPS.

"Ahí está el audio, la interceptación telefónica, donde claramente se menciona a él, no es una investigación espuria, tenemos prueba científica. Esas son unas, hay más interceptaciones telefónicas, por casi ocho meses. Hay más personas que en su momento van a ser atraídas a la investigación", dijo Curruchiche.

Consultado al respecto, el diputado oficialista, Samuel Pérez, aseguró que el hermano del presidente no tiene relación con UNOPS Guatemala y que solo lo mencionan por querer afectar al Gobierno.

"El trabajaba en la oficina de Costa Rica y creo que estuvo en Honduras, no forma parte de la directiva, él no toma decisiones presupuestarias ni nada que tenga que ver con Guatemala y no hay ninguna forma de establecer un vínculo en temas relacionados a corrupción, es de lo más ridículo, simplemente porque encontraron una conexión familiar ahí", dijo el congresista.

8. Medicina más barata, dice el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud insiste en que el convenio con UNOPS ha permitido adquirir medicina más barata y mantener abastecidos los hospitales.

"Hasta ahora, se ha realizado un solo desembolso a UNOPS, por un total de Q244.5 millones (Q244,502,611.84). Con lo que se ha comprado más de 5 millones de unidades de medicamentos, más de 3 millones de materiales quirúrgicos y 312 equipos médicos. Esto para abastecer a los hospitales públicos. La primera entrega de medicinas de UNOPS se realizó el 19 de noviembre de 2024. Hasta ahora se han invertido Q61 millones en equipo médico. Otro dato relevante es el ahorro. Hasta ahora, con el primer desembolso, se ha ahorrado el 31.15%", informó el Ministerio de Salud a través de la Agencia Guatemalteca de Noticias, que pertenece al Gobierno.

Lo que no quieren que sepas: precios más baratos en los medicamentos.



9. Gobierno defiende convenio

El presidente Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa, el pasado 22 de octubre, defendió el convenio firmado por UNOPS. "Son mentiras que han venido diciendo, repitiendo, aparte de que son mentiras, me parece moralmente bajo, pero no podemos esperar otra cosa de actores como ellos, son invenciones", dijo Arévalo.

Mientras, el ministerio de Salud publicó un comunicado en el que asegura que la Contraloría General de Cuentas no notificó ningún hallazgo y que mantienen su compromiso por la salud de los guatemaltecos.

10. Señalan de montar casos al MP

Tras la acusación del MP, el Gobierno, diputados oficialistas y abogados independientes han señalado que este es otro de los casos en los cuales el Ministerio Público pretende afectar al Gobierno de Guatemala. También por considerar que es un ataque político y no judicial.

"El objetivo de ellos es más comunicacional, tratar de instalar la idea que el Gobierno está cometiendo actos de corrupción, cuando en realidad el pueblo de Guatemala sabe que por muchos años lo han hecho ellos", concluyó el diputado Pérez.