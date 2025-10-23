Tribunal absuelve a exalcalde Arnoldo Medrano en caso Vivienda Digna

-

El exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, quedó libre tras la sentencia dictada por el Tribunal Cuarto Penal.

El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal dictó sentencia en el caso Vivienda Digna y dejó en libertad al exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano.

En la resolución, el Tribunal absolvió a Medrano de los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción. Aunque fue condenado a tres años de prisión por abuso de autoridad, no irá a prisión y se dio por cumplida la pena.

"Por el delito de abuso de autoridad se le impone la pena de tres años de prisión y también se le pone la pena accesoria de inhabilitación especial, sin embargo, según consta en el expediente, el señor Medrano fue detenido y dictada prisión preventiva el 8 de febrero de 2016, prácticamente ha estado nueve años privado de libertad, entonces esos tres años que se imponen, se da por cumplida esa pena", dijo el Tribunal.

Al momento en que el Tribunal leía la sentencia, Medrano sonrió y se persignó.

Tribunal dicta sentencia en caso Vivienda Digna.



Exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano fue condenado por un delito pero absuelto por dos más pic.twitter.com/6UaCjbESbf — Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 23, 2025

Al terminar la audiencia en la que se dictó la sentencia, el exfuncionario cuestionó quién le repararía los nueve años en prisión, aunque dijo estar satisfecho con la sentencia dictada. Además, no apelará la condena de tres años.

"Satisfecho con mis abogados que supieron defender la acusación. Creo que estuvo bien, si no, vuelven a apelar y que se repita, de todos modos, ya cumplí sobradamente la pena. La pregunta para la PGN: ¿a mi quién me repara el daño por los nueve años que estuve detenido?, nosotros estamos conformes, hubo una serie de errores que cometí y hay que reconocerlo", dijo Medrano.

Medrano habla tras su absolución y cuestiona a PGN ¿quién me repara a mi los 9 años que estuve en prisión? pic.twitter.com/4omrd2F5wO — Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 23, 2025

El caso

El caso Vivienda Digna fue revelado por el Ministerio Público (MP) en conjunto con la extinta CICIG, y documenta cómo, durante la gestión de Medrano, se desviaron fondos públicos mediante proyectos habitacionales que no se ejecutaron o que fueron adjudicados de forma irregular.

La investigación identificó a empresas de cartón, familiares y colaboradores cercanos beneficiándose directamente de los recursos municipales, afectando programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables.