La recompensa que ofrece EE.UU. por Eugenio Molina, líder de los Huistas

Eugenio Molina está vinculado a múltiples incautaciones de droga y dinero en Guatemala y Estados Unidos.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó que se dará una fuerte suma de dinero de recompensa por información de Eugenio Molina que conduzca a su arresto o condena.

Molina es señalado por conspiración internacional de narcotráfico, intentos de importación ilegal de cocaína a Estados Unidos, y distribución de droga a bordo de una embarcación.

Según la información que se tiene hasta el momento sobre su paradero, la última vez que fue visto se encontraba en Agua Zarca, Huehuetenango.

La última aparición registrada de Molina fue en Huehuetenango. (Foto: US Embassy Guatemala)

Antecedentes de Eugenio Molina

Según las investigaciones, Molina opera bajo el respaldo de una red consolidada de narcotraficantes que abarca gran parte del territorio mexicano.

En enero de 2019, las autoridades estadounidenses lo relacionaron con el hallazgo de aproximadamente $687,335 dólares en efectivo (más de Q5 millones) y 50 kilogramos de cocaína en Houston, Texas.

Asimismo, que pertenece al grupo criminal conocido como Los Huistas, con base en Guatemala, está directamente vinculado con algunos de los carteles de droga más poderosos de México, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).