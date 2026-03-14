Iglesia de San Andrés Xecul empieza a recobrar su característico colorido

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La remodelación de la fachada de este templo católico provocó opiniones divididas, pero el proyecto está por culminar y así lucen los trabajos.

Los trabajos para recuperar y remozar la fachada del tempo de San Andrés Xecul están por finalizar, luego de una semana tumultuosa entre los feligreses y el Ministerio de Cultura.

Los pintores encargados se trepan a los andamios para colorear a detalle cada uno de los ornamentos que posee el frontispicio.

"Este remozamiento y mantenimiento de la fachada de la iglesia se realiza anualmente y no es hasta ahora y lo estamos trabajando con un debido proceso y cuidado respetando cada detalle por su valor histórico", expresaron los trabajadores, quienes omiten su identidad por cuestiones de señalamientos en su contra.

"Se está trabajando con pintura especial y lleva un proceso con diferentes fases donde hemos realizado limpieza profunda donde se extrajeron capas de pintura a punto de caer, se le agrego un fondo con una capa de color blanco que este viene a reforzar la estructura y viene a amarrar con la pintura amarilla que es el fondo del templo y este es uniforme", añadieron.

Los pintores avanzan con la puesta de color en los detalles en relieve de la iglesia. (Foto: José García)

"La última fase es el pintado de los detalles que ahora ya llevamos el 70% y quedará con los mismos detalles. Queremos dar a conocer que no se le quitó y no se le agregó nada, sino es un trabajo para mantener el valor histórico de este templo" agrego el entrevistado.

Según los artistas, se respetan los detalles de la fachada para mantener su valor histórico. (Foto: José García)

Por su parte uno de los vecinos de este municipio dijo: "las instituciones quieren tomar la intervención de la iglesia porque saben que este tiene un valor cultural e histórico y los gastos no se trata de dos o tres quetzales porque este podría costar millones de quetzales".

Denuncia

El 6 de marzo, el Ministerio de Cultura señaló que este proyecto no cuenta con la autorización de la entidad, lo que pone en riesgo el valor histórico y patrimonial del edificio.

Por ello, se presentaron denuncias ante el Ministerio Público para que investigue a los responsables de realizar la intervención sin autorización ministerial.