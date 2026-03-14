Iglesia de San Andrés Xecul empieza a recobrar su característico colorido

La remodelación de la fachada de este templo católico provocó opiniones divididas, pero el proyecto está por culminar y así lucen los trabajos.
EN CONTEXTO: Investigan daños a fachada de iglesia de San Andrés Xecul, Totonicapán
Los trabajos para recuperar y remozar la fachada del tempo de San Andrés Xecul están por finalizar, luego de una semana tumultuosa entre los feligreses y el Ministerio de Cultura.
Los pintores encargados se trepan a los andamios para colorear a detalle cada uno de los ornamentos que posee el frontispicio.
"Este remozamiento y mantenimiento de la fachada de la iglesia se realiza anualmente y no es hasta ahora y lo estamos trabajando con un debido proceso y cuidado respetando cada detalle por su valor histórico", expresaron los trabajadores, quienes omiten su identidad por cuestiones de señalamientos en su contra.
"Se está trabajando con pintura especial y lleva un proceso con diferentes fases donde hemos realizado limpieza profunda donde se extrajeron capas de pintura a punto de caer, se le agrego un fondo con una capa de color blanco que este viene a reforzar la estructura y viene a amarrar con la pintura amarilla que es el fondo del templo y este es uniforme", añadieron.
"La última fase es el pintado de los detalles que ahora ya llevamos el 70% y quedará con los mismos detalles. Queremos dar a conocer que no se le quitó y no se le agregó nada, sino es un trabajo para mantener el valor histórico de este templo" agrego el entrevistado.
Por su parte uno de los vecinos de este municipio dijo: "las instituciones quieren tomar la intervención de la iglesia porque saben que este tiene un valor cultural e histórico y los gastos no se trata de dos o tres quetzales porque este podría costar millones de quetzales".
Denuncia
El 6 de marzo, el Ministerio de Cultura señaló que este proyecto no cuenta con la autorización de la entidad, lo que pone en riesgo el valor histórico y patrimonial del edificio.
Por ello, se presentaron denuncias ante el Ministerio Público para que investigue a los responsables de realizar la intervención sin autorización ministerial.