Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Por un parqueo! Dos mujeres discuten y una de ellas le dispara a la otra

  • Por Geber Osorio
13 de marzo de 2026, 19:36
Las mujeres involucradas habrían discutido por un parqueo en Quiché. (Foto ilustrativa: istock)

Las mujeres involucradas habrían discutido por un parqueo en Quiché. (Foto ilustrativa: istock)

Una de las involucradas terminó capturada y la otra fue trasladada a un centro asistencial.

OTRAS NOTICIAS: ¿Por un asalto? Conductor queda herido tras ataque armado en zona 11

Una discusión entre dos mujeres por la disputa de un parqueo terminó en un ataque armado, en la 2a. avenida y 8a. calle de la zona 1 de Santa Cruz del Quiché, Quiché.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a la presunta atacante, quien fue identificada como Miriam "N", de 55 años.

Las autoridades acordonaron la escena en la que se registró el ataque armado. (Foto: Noticias de Quiché K4)
Las autoridades acordonaron la escena en la que se registró el ataque armado. (Foto: Noticias de Quiché K4)

Esta persona habría sido la responsable de herir de bala a otra mujer de 30 años, quien fue trasladada a la emergencia del Hospital Regional de Quiché por parte de los Bomberos Municipales Departamentales.

Una tercera persona también fue atendida por los socorristas debido a que presentaba crisis nerviosa.

La víctima herida fue llevada a un centro asistencial. (Foto: Asonbomd)
La víctima herida fue llevada a un centro asistencial. (Foto: Asonbomd)

La PNC le incautó a la mujer detenida una pistola calibre 9 milímetros, con licencia de portación, con la que se presume hirió a la víctima.

Las fuerzas de seguridad capturaron a la responsable de disparar y le incautaron una pistola. (Foto: Asonbomd)
Las fuerzas de seguridad capturaron a la responsable de disparar y le incautaron una pistola. (Foto: Asonbomd)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar