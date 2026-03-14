¡Por un parqueo! Dos mujeres discuten y una de ellas le dispara a la otra

Una de las involucradas terminó capturada y la otra fue trasladada a un centro asistencial.
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Una discusión entre dos mujeres por la disputa de un parqueo terminó en un ataque armado, en la 2a. avenida y 8a. calle de la zona 1 de Santa Cruz del Quiché, Quiché.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a la presunta atacante, quien fue identificada como Miriam "N", de 55 años.
Esta persona habría sido la responsable de herir de bala a otra mujer de 30 años, quien fue trasladada a la emergencia del Hospital Regional de Quiché por parte de los Bomberos Municipales Departamentales.
Una tercera persona también fue atendida por los socorristas debido a que presentaba crisis nerviosa.
La PNC le incautó a la mujer detenida una pistola calibre 9 milímetros, con licencia de portación, con la que se presume hirió a la víctima.