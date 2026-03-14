"Que te enamores de mi" dice la banda "Teniente"

"Teniente", la banda formada por Juan Fernando Herrera, Carlos Peña y Sami Suárez lanzaron su sencillo "Que te enamores de mi" un tema cuyos ritmos candentes se fusionan con el romance.
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Con este bolero, el reggae y la bachata, juegan con el Funky y el Rock & Rol, mezclando sonidos orgánicos y electrónicos, creando una experiencia musical auténtica.
Teniente busca conectar con la escénica decada género según la inspiración de sus letras, que abarca temas desde el amor hasta la tristeza más profunda
La agrupación trabaja en su primer álbum, con letras que destacan el telanto de los músicos que además de premiados, han producido música para otros artistas nacionales.
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