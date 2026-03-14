De las 25 tachas presentadas, Consuelo Porras sólo deberá solventar cinco

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La actual Fiscal General deberá presentar pruebas de descargo a 5 de las 25 objeciones presentadas en su contra, las cuales se habían contabilizado en 33.

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Tras una larga jornada, la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), decidió que la actual Fiscal General, Consuelo Porras deberá presentar la respectiva defensa de 5 de las 25 objeciones que fueron presentadas en su contra.

El número quedó establecido en 25 y no 33 como se dijo en la última sesión, debido a que los señalamientos expuesto por el exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro, fueron considerados como uno y no como nueve como se había establecido con anterioridad.

Entre los restantes impedimentos aceptados contra la actual Fiscal General, destacan los presentados por los diputados José Alberto Chic Cardona y Andrea María Reyes Zeceña, así como Sergio Yoel Morataya de León. Este último vinculado al caso Toma de la USAC: Botín político.

Además, es de hacer notar que, de las objeciones presentadas a la Postuladora por Sandoval Alfaro, resalta el señalamiento efectuado por su destitución injustificada como encargado de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

De esta cuenta, la actual Fiscal deberá presentar la defensa respectiva para desvanecer las sindicaciones formuladas en contra de su postulación por un período más al frente de la investigación penal en el país.

La Comisión de Postulación funciona en el Palacio de Justicia del OJ. (Foto: Archivo/Soy502)

Los causales

Según los impedimentos presentados contra Porras, las causales por las que deberá defenderse tienen que ver por el caso conocido como: Toma de la USAC: Botín político, consecuencia de la elección de Walter Mazariegos como actual rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Además, tendrá que argumentar su defensa por el cuestionamiento que se le imputó con por haber incluido, nuevamente, en su expediente el grado académico de doctorado, el cual obtuvo tras presentar, presuntamente, una tesis plagiada.

También se incluyó la reducción de la capacidad operativa del MP, por litigio malicioso contra operadores de justicia, por falta de acceso de la información pública, criminalización y persecución penal selectiva así como dudas en su idoneidad ante el caso de adopciones irregulares.

Los postulantes objetados podrán ser uso de derecho de defensa a partir del 17 al 23 de marzo del presente año, en las instalaciones del módulo correpondiente ubicado en el primer nivel del Palacio de Justicia.

Módulo instalado para la recepción de tachas, ubicado en el primer nivel del Palacio de Justicia. (Foto: Cristóbal Véliz/Soy502)

Otros señalados

Además de las objeciones presentadas contra Porras, otros señalamientos admitidos para su trámite están relacionados a seis postulantes de los 18 iniciales, mientras que los restantes 12 continúan en el proceso de integración de la nómina de candidatos a Fiscal General.

Los aspirantes que deberán presentar su defensa son: