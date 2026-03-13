"90's Pop Tour el Antro", Ari revela su primera vez en una disco

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A poco tiempo de dar su show en Guatemala, Ari Borovoy, integrante del mítico show "90's Pop Tour El Antro", reveló en entrevista cuándo fue la primera vez que visitó una discoteca, famosas en la nostálgica década.

El artista mexicano contó un poco de el concierto que dará junto a sus compañeros de Magneto, Mercurio, JNS, Kabah, Caló, The Sacados, S.B.S., Erick Rubin y Ari, Kalimba, Érika Zaba y M'Balia.

Foto: Facebook.

Acerca de la permanencia del pop en español en los corazones de varias generaciones expresó:

"Hace unos años decían que nuestra música era plástica, sin embargo, hoy, 30 años después la seguimos cantando y bailando, la gente va y lo disfruta, cantar 'Te quiero tanto tanto' era como comer un caramelo pegajoso y se sentía en lo profundo al estar enamorado, los tiempos han cambiado, éramos felices y no sabíamos", contó con nostalgia.

Su primera vez de fiesta

Entre risas y anécdotas destacó el momento en el que visitó un "antro", como le llaman a las discotecas en México. "Me acuerdo que fue en Monterrey, iba con mis compañeros de Mercurio, fuimos a un festival de radio por trabajo y en la noche nos escapamos, ya que ni el manager de ellos ni la nuestra, nos dejaban salir, la pasamos increíble, 16 o 17 años, fue como una travesura, déjame decirte que tuvimos una gran infancia, una gran adolescencia, una gran juventud y ahora que estamos más maduros buscamos más la tranquilidad con nuestras familias, unidos, divertirnos en lo que nos apasiona".

Un show renovado

El cantante contó el toque que "El Antro" agrega a los "90s Pop Tour".

"Cumplimos 9 años de esta gira que ha vendido casi 7 millones de boletos y ha roto todos los records, hemos presentado llenado 25 arenas para 25 mil personas en cada una, ahora vamos por el 3er auditorio nacional, este sábado 14 de marzo y a donde hemos ido en la república mexicana, hemos roto récord".

"Para agregar un toque diferente al show, hicimos un cambio, los músicos descansan para unirse a nosotros DJ's que mezclan en vivo, también se unen 14 bailarines y bailarinas, cambiamos todos los visuales, tenemos una gran iluminación con unas lámparas de primera generación que hasta ahora no existían en Latinoamérica, inspirados en el show de los Back Street Boys en la Esfera en Las Vegas, un show increíble que nos volvió a motivar".

Foto: Oficial.

Su recuerdo con Guatemala

Recuerdo haber ido con Tono (Guatemalteco integrante de Magneto) a cenar a un lugar precioso y haber tomado un café delicioso, de hecho, el café que tomo en mi casa, fue un regalo de él y cada vez que viene a México me trae una bolsita, me gusta mucho, me terminé enamorando de este sabor".

También tengo amigos muy queridos y entrañables guatemaltecos, la comida es deliciosa, la gente es muy amable, somos vecinos, casi hermanos, compartimos muchas cosas en común, espero verlos muy pronto Guatemala".

90's Pop Tour El Antro

La fiesta se llevará a cabo el 10 de abril en Fórum Majadas.

Precios

Mesas Platinum Q690 fee Q140

Mesas Black Q890 fee Q180

mesas Amex Q1,190 fee Q 240

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