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Prince Royce anuncia su regreso a los escenarios

  • Por Selene Mejía
13 de marzo de 2026, 16:50
El cantante regresa a los escenarios con Romeo Santos. (Foto: Billboard)

El cantante regresa a los escenarios con Romeo Santos. (Foto: Billboard)

Prince Royce anunció su regreso a los escenarios junto a su compañero de fórmula Romeo Santos.

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A través de un video se aprecia a Santos hacer su meditación cuando de repente escucha música a alto volumen, por ello, decide averiguar de dónde viene el sonido. 

Al descubrirlo, se trata de toda una banda junto a su amigo Prince Royce, los músicos lo invitan a integrarse.  A partir de ello anuncian su gira llamada "Mejor tarde que nunca tour". 

"¿Cuál será la ciudad más ruidosa en EE. UU.? ¡Levanta tu bandera!", escriben en el post junto a todos los países de América. 

¿Vendrán a Guatemala?

Aunque no han anunciado aún cuándo iniciará su gira internacional, el hecho de haber colocado banderas da a entender que pronto arrancará. A través de las historias ya se anunció su paso por Buenos Aires Argentina, por lo que muchos tienen la esperanza que Centroamérica, principalmente el país esté incluido. 

prince royce

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