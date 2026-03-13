Prince Royce anuncia su regreso a los escenarios

Prince Royce anunció su regreso a los escenarios junto a su compañero de fórmula Romeo Santos.
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A través de un video se aprecia a Santos hacer su meditación cuando de repente escucha música a alto volumen, por ello, decide averiguar de dónde viene el sonido.
Al descubrirlo, se trata de toda una banda junto a su amigo Prince Royce, los músicos lo invitan a integrarse. A partir de ello anuncian su gira llamada "Mejor tarde que nunca tour".
"¿Cuál será la ciudad más ruidosa en EE. UU.? ¡Levanta tu bandera!", escriben en el post junto a todos los países de América.
¿Vendrán a Guatemala?
Aunque no han anunciado aún cuándo iniciará su gira internacional, el hecho de haber colocado banderas da a entender que pronto arrancará. A través de las historias ya se anunció su paso por Buenos Aires Argentina, por lo que muchos tienen la esperanza que Centroamérica, principalmente el país esté incluido.
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