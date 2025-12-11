El Zoológico La Aurora anuncia su primera "Noche de Luna" del 2026

El Zoológico La Aurora anunció su primer Noche de Luna del próximo año.
OTRAS NOTICIAS: ¿Andas en busca de una oportunidad laboral? Únete al equipo de la Policía MT
El Zoológico La Aurora anunció su primer "Noche de Luna" del 2026, el recorrido nocturno más esperado por cientos de guatemaltecos cada año.
La cita será este 1 de enero, de 18:00 a 22:00 horas.
Las "Noches de Luna" son un evento familiar icónico en el recinto, celebrado de forma recurrente y altamente esperado por el público.
Durante el evento se realizan recorridos nocturnos temáticos y actividades recreativas.
Los asistentes deben llevar linterna cubierta con papel celofán rojo para cuidar a las especies del lugar.