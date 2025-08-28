¡Atención! El alarmante síntoma de la tos ferina que no puedes pasar por alto

Un estudiante del Hospital Roosevelt fue detectado con tos ferina, pero ¿qué tan propensos estamos a esta enfermedad?
La tos ferina suele comenzar con síntomas muy similares a los de la gripe: tos leve, fiebre y congestión nasal.
Pero, conforme pasa el tiempo, la tos se vuelve más intensa y persistente, al grado de causar dificultades para respirar o pausas en la respiración, siendo este uno de los síntomas más alarmantes de la enfermedad.
Además, según el Ministerio de Salud Pública, es importante acudir de inmediato al médico si la tos:
- Persiste después de una o dos semanas.
- Se vuelve más fuerte.
- Produce episodios de tos violenta y repetida.
- Ocasiona un sonido agudo al respirar.
- Causa vómitos después de los ataque de tos.
La prueba consiste en un hisopado, pero lo ideal es hacer esta prueba en las primeras tres semanas de síntomas y sin haber iniciado con algún antibiótico, ya que este puede alterar los resultados.
Salud también exhorta a los padres de familia a vacunar a los más pequeños. También hace un llamado a las mujeres embarazadas para prevenir la enfermedad.