MARN señala a 15 municipalidades de contaminar el lago de Atitlán

Según el MARN, todas las municipalidades presentan niveles de contaminación que amenazan seriamente el lago de Atitlán.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) lanzó una fuerte advertencia este jueves 9 de octubre tras revelar las 15 municipalidades inspeccionadas que descargan aguas residuales en la cuenca del lago de Atitlán, no cumplen con la normativa ambiental vigente.

De acuerdo con los resultados de inspecciones y monitoreos recientes, estas municipalidades del municipio de Sololá, atentarían contra el Reglamento de Descargas de Aguas Residuales (Acuerdo Gubernativo No. 12-2011).

Según el MARN, ninguna municipalidad alrededor del lado de Atitlán, cumple con norma de aguas residuales. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

"Aunque algunas, como San José Chacayá, están cerca de cumplir con la norma, todas presentan algún grado de incumplimiento", señaló el MARN.

¿Qué encontraron?

Entre los parámetros que excederían los límites permitidos destacan:

Grasas y aceites

Demanda bioquímica y química de oxígeno

Sólidos suspendidos

Nitrógeno y fósforo total

Coliformes fecales

Color aparente del agua

Las autoridades del MARN iniciarán procesos administrativos debido a la contaminación del lago de Atitlán. (Foto: archivo/Soy502)

Inician sanciones

Frente a los hallazgos, el MARN inició procesos administrativos de sanción contra las municipalidades involucradas. Sin embargo, también las autoridades dieron a conocer su disposición de brindar acompañamiento técnico para mejorar los sistemas de tratamiento y cumplir con los estándares ambientales.