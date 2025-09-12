¿Con cañonazos? Las tradiciones del 15 de septiembre que ya no se realizan

-

Ya no hay cañonazos ni concursos patrios que Guatemala realizaba en el pasado para festejar el 15 de septiembre.

OTRAS NOTICIAS: Así conmemoró el Congreso de Guatemala el aniversario de Independencia

Este 15 de septiembre, miles de guatemaltecos celebrarán con antorchas, desfiles escolares y conciertos. Pero, para muchos, ese fervor patrio se convierte en una oportunidad para reconectar con la historia, la familia y la cultura.

Guatemala celebra el 204 aniversario de su independencia. (Foto: AGN)

Para el cronista guatemalteco Miguel Álvarez, las escuelas y colegios desempeñan en la actualidad un papel fundamental en la construcción del sentido patriótico en las celebraciones de independencia.

Las bandas escolares recorren las calles en los tradicionales desfiles del 15 de septiembre, símbolo del entusiasmo de las nuevas generaciones con la historia y la identidad de Guatemala. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

En este sentido, Álvarez enumera algunas tradiciones que en la actualidad ya no se realizan.

Ya no hay cañonazos

En la década de 1960, por ejemplo, las celebraciones eran acompañadas por 21 cañonazos, marimbas en el Portal del Comercio, y luces azul y blanco decorando cada rincón del Parque Central.

Las calles se llenaban de personas que coreaban el himno nacional con respeto, mientras la concha acústica recibía a artistas patrióticos, según explicó Álvarez.

Las bandas escolares recorren las calles en los tradicionales desfiles del 15 de septiembre, símbolo del entusiasmo de las nuevas generaciones con la historia y la identidad de Guatemala. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

De los tedeums al civismo escolar

Los registros más antiguos señalan que, en tiempos de los liberales, la independencia se celebraba con un tedeum y un acto popular.

Más adelante, se incorporó el desfile militar, como lo narra José Martín en su libro Guatemala (1868), donde describe cómo el desfile partía del Palacio hasta el entonces llamado Campo Marte.

En las primeras décadas tras la firma del Acta de Independencia en 1821, las celebraciones en Guatemala consistían en actos solemnes, Te Deum en la Catedral y desfiles cívicos por la Calle Real. (Foto: MNH)

Con el paso del tiempo, los desfiles se trasladaron al Estadio Nacional, y más recientemente, a las calles de barrios y zonas populares.

La evolución de estos actos también incluyó un cambio importante tras los Acuerdos de Paz en la era de Álvaro Arzú, donde se promovió una versión menos militarizada, reemplazando bandas de guerra por bandas escolares, y retirando el uso de armas en colegios.

Las Antorchas Patrias recorrerán las principales calles del país. (Foto: Archivo/Soy502)

Las antorchas

Uno de los íconos modernos de estas fechas es la antorcha. Pero pocos saben que su origen se remonta al gobierno de Juan José Arévalo, cuando se organizó una caminata cívica desde Ciudad de Guatemala hasta San José, Costa Rica, siguiendo la ruta que llevó el Acta de Independencia en 1821 hasta Cartago.

Desde entonces, el fuego patrio se convierte en símbolo de libertad, partiendo del Monumento a los Próceres (Obelisco) y encendiendo el espíritu de miles de estudiantes y ciudadanos.

Concursos patrios

En tiempos pasados, los concursos de oratoria y crónica eran parte fundamental de la educación guatemalteca, formando en los estudiantes el amor y respeto por la patria. Así lo recuerda Álvarez, asegura que estos concursos eran memorables para fortalecer la identidad nacional.

Colores Cívicos

Durante las celebraciones patrias, la ciudad se vestía con los colores nacionales azul y blanco. Las calles, las casas y los comercios lucían decorados con los símbolos cívicos que llenaban de orgullo a los guatemaltecos. Este ambiente festivo era palpable y se respiraba un fuerte sentido de pertenencia.

Marimba y artistas

Otra actividad destacada eran las marimbas en el Portal del Comercio, mientras luces azul y blanco iluminaban cada rincón del Parque Central. Las calles se llenaban de gente y la concha acústica recibía a artistas patrióticos.

Actos oficiales

Álvarez relata que hasta los años 60, cada 15 de septiembre, a las seis de la tarde se llevaban a cabo actos oficiales que congregaban a una multitud en la plaza principal. "Eran eventos interminables, llenos de civismo y respeto", comenta.

"En aquellos días, el Himno Nacional de Guatemala y el Himno de Centroamérica se cantaban cada lunes con solemnidad", dice Álvarez.

Portada del libro "Guatemala", escrito por José Martí, última edición Usac 2025. (Foto: Cortesía)

El desafío de no olvidar

Aunque vivimos en una era globalizada, donde es fácil pedir una hamburguesa en lugar de un chile relleno, o escuchar música extranjera en vez de marimba, el verdadero reto está en no perder lo nuestro, explica Álvarez.

El historiador Miguel Álvarez Arévalo, cronista de la ciudad y una de las voces más autorizadas sobre la memoria cultural del país. (Foto: Cortesía)

"Está bien comer lo mismo que en Madrid o Buenos Aires, pero no debemos olvidar que en Quetzaltenango se comen paches y en La Antigua, chiles rellenos", reflexiona el Cronista de la Ciudad.

˝Hoy, más que nunca, el Ministerio de Educación, los maestros, padres y líderes comunitarios tienen la misión de enseñar a las nuevas generaciones que el 15 de septiembre no es solo un feriado, sino una fecha de responsabilidad, memoria y futuro compartido"", dice Álvarez