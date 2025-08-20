Los más de 100 mexicanos que buscaron refugio en Guatemala

-

Guatemala otorga estatus de permanencia a 161 mexicanos desplazados por violencia en Chiapas.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) entregó el estatus de permanencia por Razones Humanitarias a 161 personas de nacionalidad mexicana, quienes llegaron a Guatemala debido a la violencia que persiste en el estado de Chiapas, México.

Migrantes mexicanos reciben apoyo humanitario y protección en albergues guatemaltecos. (Foto: IGM/Soy502)

Según las autoridades, al menos 39 familias fueron beneficiadas con este pase humanitario, tras ser entrevistadas por el equipo multidisciplinario del IGM.

Las personas desplazadas provienen de comunidades como Santa Teresa, Paso Hondo, Sabinalito, 20 de Mayo y El Jocote, ubicadas en la frontera de Comalapa.

El proceso de emisión del estatus de permanencia continuará el 20 y 21 de agosto. (Foto: IGM/Soy502)

Los beneficiados

En total son 40 hombres, 52 mujeres, 31 niños y 38 niñas. Mientras un grupo permanece en un albergue temporal habilitado en un salón de usos múltiples.

Familias mexicanas desplazadas por violencia en Chiapas reciben apoyo humanitario en Huehuetenango. (Foto: IGM/Soy502)

Para garantizar su seguridad, las autoridades guatemaltecas, incluyendo la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, mantienen un operativo en la zona.

Autoridades guatemaltecas y mexicanas coordinan asistencia a migrantes en Huehuetenango. (Foto: IGM/Soy502)

Los beneficiados recibieron una variedad de suministros, entre ellos kits de higiene, kits menstruales, kits lúdicos, raciones frías, agua pura y sueros. También insumos de higiene y medicamentos básicos, atención prehospitalaria, apoyo psicosocial, actividades lúdicas y servicios de conectividad.

La violencia en Chiapas obliga a 161 mexicanos a buscar refugio en Guatemala. (Foto: IGM/Soy502)

El proceso de emisión del estatus de permanencia continuará el 20 y 21 de agosto. Para hoy, está prevista la entrega de kits de alimentos a los migrantes.