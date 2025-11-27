Se registran 17 temblores en las últimas 24 horas

Más de 11 mil temblores han sido registrados en 2025.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) actualizó el conteo de sismos que se han registrado en territorio guatemalteco en las ultimas 24 horas. Hasta ahora han sido 17 temblores de los cuales 2 han sido sensibles.
El último sismo percibido fue el 26 de noviembre a las 21:30 horas y tuvo una magnitud de 3,8, con epicentro en el departamento de Alta Verapaz
En el transcurso del año 2025 se han contabilizado 11,003 temblores y de estos, 288 han sido sensibles.