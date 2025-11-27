Remesas superan récord histórico en Guatemala

-

Banguat espera cerrar el año con más de 25 mil millones de dólares.

El envío de remesas a Guatemala en 2025 ha superado récords históricos, registrando más de 21,358 millones de dólares en octubre.

Según el Banco de Guatemala (Banguat), se proyecta que el año cerrará con 25 mil millones de dólares o más.

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala, refirió que se proyecta que durante este año se registren tres ingresos récord en concepto de remesas que podrían sumar más de 25 mil millones de dólares.

La cifra de octubre superó la de agosto pasado, que ostentaba el récord histórico. (Foto: Archivo / Soy502)

Los tres picos o subidas en los envíos suelen ocurrir en octubre, debido a la recepción de bonos en el mercado laboral de Estados Unidos, lo que permite a los guatemaltecos enviar un poco más de dinero de lo acostumbrado.

En noviembre por la celebración de los del Día de los Santos y en diciembre por las fiestas navideñas y de fin de año, señala el Banguat.

De acuerdo con Banguat, este año los montos enviados han destacado en el balance económico, pues se han estado recibiendo más de 2 billones en los meses anteriores.

En lo que va del año, los guatemaltecos han enviado más remesas que en el 2024. (Foto: Archivo / Soy502)

Esto obedece también a la revisión que se hizo en la tasa de crecimiento de las remesas, que anteriormente era del 9 % y actualmente es del 14 %.

"Se está proyectando un crecimiento de remesas que puede oscilar entre el 13 y el 17 %, al llegar a los 25 mil 500 millones de dólares. Aunque se prevé que las expectativas para el año siguiente es que se empiece a desacelerar esto a raíz de las políticas migratorias que está tomando Estados Unidos", indicó González.