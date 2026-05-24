Tena los llama: 19 jugadores se unirán a los trabajos de la Azul y Blanco

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El entrenador de la Selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, dio a conocer el listado de 19 futbolistas convocados para los microciclos de trabajo que realizará la Bicolor de cara a la doble jornada de partidos amistosos programados para el próximo mes de junio ante las selecciones de República Checa (4 de junio) y Ecuador (7 de junio).

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Luego de finalizar el Clausura 2026 de la Liga Nacional, donde Municipal se coronó campeón, el estratega mexicano decidió llamar a varios jugadores que recientemente estuvieron en competencia en la gran final.

El conjunto escarlata es el club que más futbolistas aporta a esta convocatoria con la presencia de José el "Caballo" Morales, Nicolás Samayoa, Jonathan Franco, Rudy Muñoz, Jefry Bantes y John Méndez, quienes estarán presentes en los entrenamientos que se llevarán a cabo la próxima semana en el Centro de Alto Rendimiento.

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No.4 - del 25 de mayo al 01 de junio del 2026#VamosGuate #SeleMayor #ModoSelección pic.twitter.com/EtXAbMSFpK — FFG (@fedefut_oficial) May 24, 2026

Dentro de la nómina también destacan jugadores que ya venían formando parte del proceso de la selección nacional en los últimos días como José Carlos Pinto, José Ardón, José Mario Rosales, Luis Morán, Óscar Santis y Óscar Castellanos.

En cuanto a los legionarios, desde el lunes empezarán a trabajar Nicholas Hagen, Daniel Méndez y Matt Evans, quienes no habían podido integrarse a los entrenos debido a sus compromisos en los respectivos clubes. Además, el 1 de junio se unirán Aaron Herrera, Olger Escobar, Arquímedes Ordóñez y Darwin Lom.