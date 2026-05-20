Luis Fernando Tena convoca a siete legionarios para amistosos de junio

Previo a la próxima fecha FIFA de la Selección de Guatemala, se anunció este miércoles la convocatoria de siete jugadores que militan en el extranjero para los amistosos ante República Checa y Ecuador.
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El técnico mexicano Luis Fernando Tena ya trabaja junto a un grupo de futbolistas de la Liga Nacional en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación, donde el combinado chapín realiza sesiones enfocadas en el aspecto físico y táctico.
A esa base local se sumarán varios legionarios que actualmente compiten en Estados Unidos, México y Bolivia. Entre los convocados destacan el guardameta Nicholas Hagen, del Columbus Crew, y el defensor Aarón Herrera, del D.C. United.
También fueron incluidos Olger Escobar, del CF Montréal; Daniel Méndez, del Pachuca; y Arquímides Ordóñez, quien milita en el Loudoun United.
La lista de legionarios se completa con Darwin Lom, atacante de The Strongest, y Matthew Evans, perteneciente a Los Ángeles FC.
Una de las ausencias que más llamó la atención fue la del delantero Rubio Rubín, actualmente en El Paso Locomotive, quien había sido habitual en las convocatorias del "Flaco" Tena.