¿Por qué se regalan flores amarillas este 21 de marzo?

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Este 21 de marzo será la ocasión perfecta para hacer un regalo especial.

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Para muchos esté día no solo será un sábado común, sino la oportunidad de regalar flores amarillas. Pero, ¿de dónde nace esta tradición?, culturalmente se ha atribuido a la telenovela de origen argentino, Floricienta.

La protagonista de esta exitosa novela de los 2000, soñaba con que le regalaran un ramo de flores amarillas como símbolo de amor verdadero.

Este hecho marcó una tendencia por medio de TikTok, donde los usuarios vincularon esta idea con el 21 de marzo, ya que coincide con el equinoccio de primavera en muchos países.

Convirtiéndose así en una fecha especial y conmemorativa para el amor

El color amarillo en las flores también posee su propio significado, el cual representa alegría, nuevos comienzos, esperanza y amistad.

¿Cuánto pueden costar?

Las flores amarillas más comunes para regalar son las gerberas, las cuales poseen un valor unitario desde Q10, las margaritas desde Q30 el ramo.

Rosas y tulipanes son otra alternativa, con precios que parten desde Q65. Los girasoles también son los favoritos y el ramo puede costar desde los Q40 la media docena.

El costo de las flores en este día depende de dónde las compres y del tamaño o la decoración del ramo.