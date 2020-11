21N: Testimonio de Melissa Mencos, la documentalista detenida

Melissa Mencos, de 29 años, documentaba la manifestación que tuvo lugar en los alrededores del Centro Histórico, cuando elementos de la PNC, la detuvieron. Las imágenes de cómo fue aprehendida y llevada a una radiopatrulla se viralizaron en redes sociales.

La Agacine publicó en su cuenta oficial de Facebook el mensaje "Libertad para Melissa Mencos", en el que afirmaron que la documentalista había sido agredida y aprehendida por la PNC, mientras ella realizaba su labor de cineasta.

"Exigimos a las autoridades policiales su inmediata liberación y que se investiguen los actos de agresión", dijeron.

La noche del 21 de noviembre, el Ministerio de Gobernación dio a conocer los nombres de 33 capturados en las protestas, en donde aparecía el de Melissa Mencos.

Durante la mañana de este domingo, la periodista Jody García, publicó en su cuenta de Twitter el testimonio de Melissa, tras haber pasado una noche en Tribunales.

“ No estamos avergonzadas, estamos hartas, indignadas. Anoche no hubo mucho de dormir, pero sí de analizar y de replantear por lo menos a nivel personal e individual como es la Guatemala que queremos y como es la que no queremos. ”

Melissa Mencos

, documentalista AGACINE.