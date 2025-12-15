Allanan palacio municipal de Masagua tras crimen de alcalde

-

Luego del crimen del alcalde de Masagua, las autoridades allanaron las instalaciones de la municipalidad.

OTRAS NOTICIAS: Hijo de alcalde de Masagua lo despide con emotivo video

La Fiscalía de Delitos Contra la Vida en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizan allanamiento, inspección y registro en el Palacio Municipal de Masagua, tras la muerte del alcalde Nelson Marroquín.

El caso se encuentra bajo reserva.

El crímen

Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, fue víctima de un ataque armado durante un desfile en la aldea Obero, que se realizaba la noche del 6 de diciembre.

El jefe edil iba acompañado de su esposa Fernanda Arriola Marroquín, quien al ritmo de la música del desfile, bailaba y saludaba a los residentes de la localidad, cuando ocurrió el ataque.

Marroquín fue velado en el Palacio Municipal el pasado domingo 7 de diciembre, y en horas de la mañana del lunes 8 salió en caravana acompañado por decenas de vehículos que acompañaron el sepelio hasta la aldea Llanitos, el cual se realizó el martes 9 de diciembre.