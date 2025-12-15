Las palabras de despedida de Ricardo Arjona tras su "Residencia" en Guatemala

-

Ricardo Arjona terminó su residencia en la Gran Sala "Efraín Recinos" del "Centro Cultural Miguel Ángel Acturias", con 27 funciones llenas de emociones encontradas, miles de anécdotas y lágrimas de nostalgia.

El cantautor guatemalteco se emocionó con la "Residencia" que hizo historia, volviendo al lugar que marcó su vida para dejarse transformar una vez más. "Yo me llamo Ricardo y soy de aquí, de Guate", dijo orgulloso con este evento inigualable.

"Residencia Guatemala no fue una seguidilla de conciertos. Fue volver al lugar que me cambió la vida para que me la volviera a cambiar de nuevo", explicó en un emotivo mensaje.

"Fue volver al lugar que me cambió la vida, para que me la volviera a cambiar, fue asomar a Guatemala al mundo, fue reunir artesanos, emprendedores y gente genial de este país para presumirla al mundo, nos vamos plenos y estamos listos, nos vamos con la fortaleza que solo te da la tierra donde naciste, para emprender este camino que nos llevará al mundo este 2026", dijo emocionado en un clip donde afirma que la próxima parada es Estados Unidos.

Fanáticos de todo el mundo se dieron cita en el país, que sorprendió con sus maravillas como escenario de estos shows.

Artesanos, emprendedores y talento local destacaron con sus productos durante los eventos, dejando una gran huella entre los asistentes.

"Más allá del escenario, cada función se vivió como una jornada cultural completa. Desde horas antes, los alrededores del teatro se transformaron en un espacio de encuentro con artesanía local, gastronomía típica y diversas expresiones culturales, integrando talento guatemalteco como parte esencial del proyecto y generando un impacto económico significativo para la ciudad", se explica acerca de esta fusión única.

"Arjona se despide pleno y fortalecido por la tierra que lo vio nacer, listo para emprender el camino que lo llevará al mundo en 2026 con su próxima gira internacional "Lo que el Seco no dijo".

