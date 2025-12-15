Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Las imágenes de boda de Adrián Alburez

  • Por Selene Mejía
15 de diciembre de 2025, 12:32
Adrían Alburez ya es un hombre casado. (Foto: Adrián Alburez oficial)

Adrían Alburez ya es un hombre casado. (Foto: Adrián Alburez oficial)

Adrián Alburez y su pareja Ximena Fresse dieron el sí en el altar este fin de semana. 

OTRAS NOTICIAS: ¡Habrá boda! cantautor Adrián Alburez anuncia su compromiso

El enlace se llevó a cabo en un jardín con la temática de un teatro, donde el escenario y el drama fueron protagonistas. Unos 110 invitados disfrutaron de este íntimo momento, donde el artista prometió amar para siempre.

adrian alburez boda ximena fresse 6

Johana Tamayo fue la encargada de hacer el vestido de la novia, que la misma Ximena diseñó. El traje de Adrián, diseñado también por Ximena, fue confeccionado en Lanificio di Livenza.

Todos los detalles estuvieron cargados de elegancia, como las inflorescencias de anturio, el telón del teatro y el suelo con detalles geométricos en blanco y negro. 

Este fue un momento muy conmovedor e importante para ambas familias. Tras el enlace Adrián dedicó la canción a su esposa "Quédate conmigo", que escribió para este momento especial y enterneció a todos. 

MIRA: 

adrian alburez boda ximena fresse 2

adrian alburez boda ximena fresse 3

adrian alburez boda ximena fresse 4

adrian alburez boda ximena fresse 4

adrian alburez boda ximena fresse 5

adrian alburez boda ximena fresse 7

adrian alburez boda ximena fresse 8

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar