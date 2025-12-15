Las imágenes de boda de Adrián Alburez

Adrián Alburez y su pareja Ximena Fresse dieron el sí en el altar este fin de semana.
El enlace se llevó a cabo en un jardín con la temática de un teatro, donde el escenario y el drama fueron protagonistas. Unos 110 invitados disfrutaron de este íntimo momento, donde el artista prometió amar para siempre.
Johana Tamayo fue la encargada de hacer el vestido de la novia, que la misma Ximena diseñó. El traje de Adrián, diseñado también por Ximena, fue confeccionado en Lanificio di Livenza.
Todos los detalles estuvieron cargados de elegancia, como las inflorescencias de anturio, el telón del teatro y el suelo con detalles geométricos en blanco y negro.
Este fue un momento muy conmovedor e importante para ambas familias. Tras el enlace Adrián dedicó la canción a su esposa "Quédate conmigo", que escribió para este momento especial y enterneció a todos.
