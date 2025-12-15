Autoridades alertan a toda la población por conflicto entre Nahualá e Ixtahuacán

-

Debido al conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, parte de la ruta Interamericana está bloqueada.

La Policía Nacional Civil de la Comisaría 44 de Totonicapán hace un llamado a la población que circula por la ruta Interamericana para que tomen vías alternas, esto debido al conflicto que se mantiene activo entre Nahualá y Santa Catarina Ixtrahuacán.

"A los vecinos en general, sobre todo a los de Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, y a todos los que viajan en la ruta Interamericana, del kilómetro 158 al 170, tomar vías alternas ya que Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán están en conflicto", solicitan las autoridades.

Además, piden tomar las debidas precauciones para evitar hechos lamentables que atenten con la vida de los ciudadanos.

Un ataque planificado

Según el presidente Bernardo Arévalo, los enfrentamientos producidos entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán se deben a un ataque planificado para vulnerar al Ejército de Guatemala.

Descartando así una disputa comunal y confirmando que se trató de un ataque planificado en contra de la presencia del Ejército.

El Gobierno de Guatemala informó que el conflicto en estas comunidades fue aprovechado por el crimen organizado para violentar el destacamento militar ubicado en Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, que dejó a 7 miembros del Ejército heridos.

Debido a esto, se decretó Estado de Prevención en estos municipios, el cual tendrá una duración de 15 días.