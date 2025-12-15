Incendio consume instalaciones de la Contraloría General de Cuentas de Retalhuleu

Cuerpos de socorro trabajan en el lugar tratando de apagar las llamas.
Un incendio de grandes proporciones se registra este lunes 15 de diciembre en el Centro Histórico de Retalhuleu.
Por motivos que se desconocen, las instalaciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC) prendió en llamas.
En el lugar, también se encuentran las antiguas oficinas de correos y de la Municipalidad, las cuales han podido ser alcanzadas por el fuego, según se dio a conocer de manera preliminar.
También un museo que se encuentra el mismo edificio, pudo haberse visto afectado por este pavoroso incendio.
Elementos de la Cruz Roja Guatemalteca y Bomberos Voluntarios se encuentran laborando para sofocar las llamas.