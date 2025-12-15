Florentino manda un dardo al Barsa: "El caso Negreira merece justicia"

-

Durante el tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, alzó la voz para reclamar responsabilidades y equidad en relación con el conocido como caso Negreira. Desde la Ciudad Real Madrid, el dirigente expresó su profunda preocupación por la situación del arbitraje en el fútbol español.

El máximo responsable del club blanco calificó el asunto como el escándalo más grave que atraviesa actualmente este deporte, recordando que durante casi veinte años se produjeron pagos millonarios vinculados a informes arbitrales. Según explicó, estas supuestas evaluaciones técnicas, por las que el FC Barcelona habría desembolsado más de ocho millones de euros, nunca llegaron a manos de los entrenadores, lo que a su juicio pone en duda su finalidad real y evidencia la urgencia de una reforma profunda del sistema.

Pérez lamentó además la actitud de las instituciones futbolísticas, a las que acusó de mirar hacia otro lado ante una situación que, en su opinión, atenta contra la integridad de la competición. Se mostró especialmente crítico con el hecho de que se sugiera pasar página, insistiendo en que no se puede olvidar un episodio de tal magnitud y gravedad histórica.

En su intervención, considerada la más contundente de sus dos etapas al frente del club, el presidente también recuperó argumentos ya expuestos en la última Asamblea General, reforzando su mensaje sobre la necesidad de esclarecer completamente lo ocurrido y de garantizar justicia.

Por último, el dirigente madridista hizo referencia a la actuación arbitral en el encuentro disputado en Vitoria, señalando que el colegiado designado había protagonizado una polémica previa con el club. Asimismo, cuestionó decisiones tomadas durante el partido, como las acciones sobre Vinicius y Rodrygo que no fueron sancionadas como penalti, ironizando con que ese criterio parece haberse convertido en una nueva tendencia esta temporada.