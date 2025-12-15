Barcelona debuta en Copa del Rey ante un peligroso Guadalajara

-

El Barcelona afronta este martes (2:00 p.m) su debut en la Copa del Rey con una visita al estadio Pedro Escartín, donde se medirá al Deportivo Guadalajara, un rival de categoría inferior. El conjunto catalán llega a esta cita en un gran momento de forma, respaldado por una notable dinámica de resultados en el campeonato liguero.

Los de Hansi Flick se han afianzado en la primera posición de LaLiga, con una renta de cuatro puntos sobre el Real Madrid, y mantienen la mirada puesta en el exigente compromiso que les espera el próximo fin de semana frente al Villarreal. La intención del técnico alemán es cerrar el año reforzando su liderazgo en la competición de la regularidad.

Con ese objetivo en mente, el entrenador optará por introducir rotaciones en el choque copero, dando minutos a futbolistas menos habituales y a jóvenes valores del filial. Nombres como Christensen, Casadó, Bernal, Dro, Roony, Jofre Torrents o Xavi Espart apuntan a tener protagonismo en el once inicial.

A guanyar demà, Lamine pic.twitter.com/20sJ6zgTon — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 15, 2025

En cuanto a la portería, Flick deberá tomar una decisión. Szczesny ya se encuentra disponible tras superar los problemas gastrointestinales que le impidieron participar en el último partido ante Osasuna. Sin embargo, aunque Joan García es el guardameta fijo en LaLiga, la Copa ofrece una oportunidad para Ter Stegen, quien ha dejado atrás la lesión lumbar que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante más de cuatro meses.