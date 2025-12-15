Así puedes inscribirte a la 53 edición de la carrera San Silvestre en Xela

-

La tradicional Carrera San Silvestre de Xela celebra su 53 edición el próximo 31 de diciembre a las 15:00 horas, ofreciendo el reto deportivo ideal para despedir el año en Quetzaltenango. Conoce aquí todos los detalles para participar en el evento.

Si eres de los que quiere despedir el año haciendo deportes, en Xela te espera la 53 edición de la tradicional carrera pedestre San Silvestre 10K.

El evento deportivo espera reunir a cientos de amantes del deporte y fue anunciado oficialmente, convirtiéndose nuevamente en el reto deportivo que despedirá el año en Quetzaltenango.

Esta será la indumentaria que se entregará a los corredores. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

La competencia se realizará el 31 de diciembre, a partir de las 15:00 horas, y contará con cupo limitado, aunque la organización aún está por confirmar la cantidad de participantes permitidos. La inscripción tendrá un costo de Q100.

Este año, la carrera estará dedicada al Ferrocarril de Los Altos, inaugurado en 1930 y símbolo histórico de la ciudad de Xela, informó Elsa Monterroso, encargada del comité organizador.

El recorrido iniciará en el parque central y continuará hacia el parque Simón Bolívar. Posteriormente, los corredores se dirigirán al monumento a La Marimba, en la zona 2, donde emprenderán el regreso hacia el parque.

Muchos corredores se disfrazan para hacer el recorrido. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Desde allí, el trayecto continúa hacia el sector del Calvario, avanzará hasta el paso a desnivel de la avenida Las Américas y se encaminará al Cunoc. Luego, los participantes descenderán por la calle Rodolfo Robles, calle Cajolá, pasando por el Teatro Municipal y el INVO, para finalmente concluir en el punto de partida.

La competencia incluirá cuatro categorías: Libre masculina y femenina, donde se premiarán los primeros cinco lugares; Máster masculina y femenina, en la que se reconocerán los primeros tres; Juvenil en ambas ramas, también con premiación para los primeros tres; y la categoría de disfraces, donde se elegirán los tres mejores.

La indumentaria rinde honor al Ferrocarril de los Altos. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Las inscripciones pueden realizarse en Café Leyendas (14 avenida, zona 1); Inumbia Sport (20 avenida, zona 3); o mediante depósito a las cuentas habilitadas: Banco Industrial 0360475 a nombre de Daniela Mejía; Cooperativa Salcajá 118110001912253 a nombre de Jennifer Fonseca; y Banrural 3293004048 a nombre de Estacuy Natareno Monetaria.

Cientos de vecinos participarán nuevamente este año en la tradicional carrera. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Tradición anual

La San Silvestre es una tradición deportiva celebrada en distintos países alrededor del mundo para despedir el año. Se celebra cada 31 de diciembre y se distingue por ser una carrera popular donde los participantes suelen usar coloridos disfraces, siendo un evento atlético que cierra el calendario anual.