Conred reporta 45 fallecidos durante la temporada de lluvias

Más de 24 mil personas han resultado afectadas durante la época lluviosa en el territorio nacional.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) reporta un aumento en las víctimas y los daños causados por la actual temporada de lluvias.

Según el último informe, la cifra de personas fallecidas subió a 45, mientras que 24,392 personas han sido afectadas y 4,860 se han quedado sin hogar.

Desde el inicio de la temporada de lluvias el 19 de abril, el Sistema CONRED ha documentado una situación crítica a nivel nacional.

Las cifras oficiales indican que 45 personas han muerto y 5 más se encuentran desaparecidas. Además, se registran 40 heridos.

Temporada de lluvias 2025 la CONRED reporta miles de damnificados y 45 muertes. (Foto: CONRED)

El impacto de las lluvias no solo ha afectado a las personas, sino también a la infraestructura del país. Se reportan:

30 puentes afectados, 5 de los cuales han colapsado.

25 edificios dañados.

676 tramos de carretera con serias afectaciones.

31 centros educativos con daños.

CONRED recomienda seguir las alertas y recomendaciones de seguridad para prevenir más pérdidas humanas y materiales. (Foto: CONRED)

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) resalta que 30 de sus servicios han sido impactados, mientras que el Ministerio de Agricultura (MAGA) reporta afectaciones en cultivos de 7 comunidades y 15 familias.

Las regiones más golpeadas incluyen Petén, Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Escuintla. En total, el Sistema CONRED ha atendido 4,375 emergencias en distintos puntos del país, principalmente por deslizamientos de tierra e inundaciones.

Según el informe de emergencias, 1,661 viviendas han sufrido daños, de las cuales 297 tienen daños moderados y 188 han sido severamente afectadas. (Foto: CONRED)

prevención urgente

Ante el aumento de las víctimas, la secretaria ejecutiva de la CONRED, Claudinne Ogaldes, publicó un video en las redes sociales de la institución.

En el mensaje, hizo un llamado urgente a la población para que extreme las precauciones, ya que la temporada de lluvias continuará en septiembre y octubre.

"Si está lloviendo, no se arriesgue. No cruce ríos o calles inundadas. Recuerde que una acción preventiva a tiempo puede salvar su vida, la de sus hijos y la de los rescatistas que trabajan sin descanso", advirtió.

#AltaVerapaz Socavamiento en carretera de la zona 5, barrio Chixtun, San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Se coordina de manera interinstitucional para las acciones de respuesta.



Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/dyb2xouTt9 — CONRED (@ConredGuatemala) September 20, 2025

"En esta época de lluvias, hemos lamentado la pérdida de 45 vidas, entre ellas niños, niñas y adolescentes", señaló Ogaldes.

Inundación en aldea Barra de Coyolate, Nueva Concepción, Escuintla, según la CONRED 31 centros educativos han sido afectados, aunque ninguno ha sido destruido.(Foto: CONRED)