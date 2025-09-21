Conred reporta 45 fallecidos durante la temporada de lluvias

Más de 24 mil personas han resultado afectadas durante la época lluviosa en el territorio nacional.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) reporta un aumento en las víctimas y los daños causados por la actual temporada de lluvias.
Según el último informe, la cifra de personas fallecidas subió a 45, mientras que 24,392 personas han sido afectadas y 4,860 se han quedado sin hogar.
Desde el inicio de la temporada de lluvias el 19 de abril, el Sistema CONRED ha documentado una situación crítica a nivel nacional.
Las cifras oficiales indican que 45 personas han muerto y 5 más se encuentran desaparecidas. Además, se registran 40 heridos.
El impacto de las lluvias no solo ha afectado a las personas, sino también a la infraestructura del país. Se reportan:
- 30 puentes afectados, 5 de los cuales han colapsado.
- 25 edificios dañados.
- 676 tramos de carretera con serias afectaciones.
- 31 centros educativos con daños.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) resalta que 30 de sus servicios han sido impactados, mientras que el Ministerio de Agricultura (MAGA) reporta afectaciones en cultivos de 7 comunidades y 15 familias.
Las regiones más golpeadas incluyen Petén, Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Escuintla. En total, el Sistema CONRED ha atendido 4,375 emergencias en distintos puntos del país, principalmente por deslizamientos de tierra e inundaciones.
prevención urgente
Ante el aumento de las víctimas, la secretaria ejecutiva de la CONRED, Claudinne Ogaldes, publicó un video en las redes sociales de la institución.
En el mensaje, hizo un llamado urgente a la población para que extreme las precauciones, ya que la temporada de lluvias continuará en septiembre y octubre.
"Si está lloviendo, no se arriesgue. No cruce ríos o calles inundadas. Recuerde que una acción preventiva a tiempo puede salvar su vida, la de sus hijos y la de los rescatistas que trabajan sin descanso", advirtió.
"En esta época de lluvias, hemos lamentado la pérdida de 45 vidas, entre ellas niños, niñas y adolescentes", señaló Ogaldes.