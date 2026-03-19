La mujer de 60 años que vendía droga

El Ministerio Público, realizó las órdenes de captura contra Reina "N", de 60 años y Andrés "N" de 32 años, por estar vinculados al narcomenudeo.

La operación se realizó en coordinaron con la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, por lo que se cumplieron tres allanamientos en los cuales se localizaron distintas sustancias ilícitas.

Tras el hallazgo, se incautaron 286 Piedras de Crack, siete colmillos con Cocaína, un envoltorio con Marihuana, dos teléfonos celulares y documentos varios, además de Q. 785.00 en efectivo.

Durante las incautaciones se localizó dinero en efectivo y drogas. (Foto: PNC)

La captura de Reina "N" se realizó en un inmueble ubicado en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, mientras que Andrés "N" en Chinautla, Guatemala.

Los capturados fueron puestos a disposición de la justicia para esclarecer su situación penal.

La mujer fue puesta a disposición de la justicia junto a otro hombre por incurrir al narcomenudeo. (Foto: PNC)