¡A golpes! Motoristas protagonizan pelea en medio de carriles

Los conductores mantuvieron empujones y golpes por algunos metros hasta que llegaron a la orilla con una agente de tránsito.
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La tarde del pasado miércoles 18 de marzo se protagonizó una pelea entre dos motociclistas, en el medio de los carriles de la Diagonal 6 en la zona 10 capitalina.
El hecho quedó grabado por otro conductor y muestra cómo por varios metros ambos conductores se agreden y discuten. Se presume que la riña se originó debido a que uno de los motoristas no cedió la vía.
Tras unos segundas, en el video se muestra que ambos motoristas se encuentran con una agente de la Policía Municipal de Tránsito que aparentemente sirve de mediadora para restablecer el orden.
Mira el video: