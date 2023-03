¡30 años después! Así luce el elenco de "La Niñera"

Los actores de la famosa serie "La Niñera" han tenido un cambio físico increíble a lo largo de los años.

Fue en 1993 cuando se estrenó en televisión "La niñera", una famosa serie de comedia estadounidense cuyo éxito fue tanto que también salió doblada al español.

La trama se centra en las aventuras de Fran Fine, una vendedora de cosméticos que accidentalmente termina siendo la niñera de los tres hijos de Maxwell Sheffield, un hombre millonario que reside en Nueva York.

Treinta años después, el programa aún tiene su audiencia de fieles fanáticos e incluso se han hecho remakes de la serie. Aquí te mostramos cómo luce el elenco actualmente.

Renée Taylor

Renée Taylor, quien interpretó a Sylvia Fine, madre de Fran tiene 89 años y es madre de dos hijos. Ha participado en películas como Tango Shalom y Cómo ser un Latin Lover.

Rachel Chagall

La amiga de Fran, Val Toriello, fue interpretada por Rachel Chagall. Actualmente tiene 70 años y está casada con Greg Lenert, con quien tuvo dos hijos.

Ha actuado en series como What I Like About You. Sin embargo, en los últimos años se ha mantenido alejada de la actuación.

Laura Lane

Laura Lane interpretó a C.C Babcock, socia de Maxwell. Ahora, la actriz tiene 64 años y es madre de una hija.

Aunque se retiró de la actuación, Lane trabaja dando clases de teatro.

Fran Drescher

Fran Drescher interpretó a Fran Fine y ahora tiene 65 años. Estuvo casada durante 21 años con Peter Marc Jacobson, con quien creó La Niñera.

En 1999 se divorciaron. Ha tenido pequeños papeles en series como Broad City e Indebted.

Benjamin Salisbury

Benjamin Salisbury interpretó a Brighton Sheffield. Tiene 42 años y es padre de dos hijos.

Brighton decidió dejar a un lado la actuación para enfocarse por completo en el periodismo.

Madeline Zima

Madeline Zima dio vida al personaje de Grace Sheffield. Actualmente tiene 37 años y ha participado en diversas series de renombre como "Bliss", "En terapia" y "You".

Daniel Davis

Daniel Davis interpretó a Niles, el mayordomo de la familia. Tiene 77 años y ha participado en seres como "Desde otro lugar" y "Ugly Betty".