¡Atención! Así será el plan de tránsito de PMT para visitar los cementerios

-

La Municipalidad de Guatemala, a través de la PMT, ha activado un plan especial de movilidad que incluye el despliegue de 300 agentes para gestionar el tráfico y los cierres viales con motivo del Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos.

TE PUEDE INTERESAR: 200 años de evolución: así ha cambiado la vida en Quetzaltenango

La Municipalidad de Guatemala, a través de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), implementará un plan especial de movilidad con motivo de las visitas a los cementerios durante el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.

Según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de PMT/Emetra, se desplegarán 300 agentes en distintos puntos de la ciudad para regular el tránsito y mantener el orden vial alrededor de los principales camposantos.

Cementerio General: Desde hoy iniciará la instalación de ventas en los alrededores, aunque los cierres viales comenzarán mañana a las 21:00 horas, desde la 23 calle y avenida Cementerio hasta la avenida Elena.

En algunos cementerios se instalarán ventas a partir de hoy. (Foto: Archivo)

Las restricciones se mantendrán hasta el 2 de noviembre, cuando se reduzca el dispositivo debido a la Vuelta Ciclística a Guatemala. Por la noche de ese mismo día se efectuará el desmontaje de puestos para liberar la vía el lunes.

Cementerio La Verbena: En este sector, el 1 y 2 de noviembre se cerrará la 11 avenida y la 12 calle. Sin embargo, la PMT podría habilitar una vía adicional si se registra congestión.

Cementerios La Villa y Las Tapias: En ambos se contará con presencia de agentes para mantener el orden. En Las Tapias, de ser necesario, se implementará un reversible en el bulevar del mismo nombre durante las horas de mayor afluencia vehicular.

Se espera a que lleguen cerca de 2 millones de personas a los diferentes cementerios. (Foto: Archivo)

Otros camposantos

Los Cipreses (zona 5): las ventas se instalarán el 31 de octubre a las 21:00 horas en la 42 avenida, entre la 8a. y 6a. calle. El ingreso será por la 43 avenida y la salida por la 41 avenida.

Buganvilias (zona 6): se habilitó estacionamiento gratuito junto al cementerio, entre La Cuchilla y la calzada La Paz. Dos carriles quedarán habilitados para uso en doble sentido.

La Colina: el ingreso será por el Irtra Petapa, con doble vía.

Guajitos y Santa Rosita: permanecerán cerrados al ingreso vehicular por el reducido espacio y la presencia de ventas.

Dentro de los cementerios se espera seguridad de la Policía Nacional Civil. (Foto: Archivo)

Canalitos (zona 24), Los Eucaliptos (zona 13) y Concepción Las Lomas (zona 16): contarán con agentes asignados para apoyar el ordenamiento y la fluidez vehicular.

Las autoridades municipales pidieron a los automovilistas planificar sus recorridos y atender las indicaciones de tránsito, con el fin de garantizar la movilidad y facilitar las visitas a las tumbas de los seres queridos durante estas fechas tradicionales.

Desde ya se puede ver la afluencia de personas en los distintos camposantos. (Foto: Archivo)

El Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre) son fechas clave en Guatemala para honrar a los difuntos. Las familias visitan los camposantos en una festividad llena de color y tradición. Estas celebraciones generan alta afluencia de personas en los cementerios de la Ciudad.

La movilización masiva de guatemaltecos hacia los 12 cementerios principales provoca históricamente una "carga vehicular imposible" y tránsito lento en toda la urbe. Las autoridades prevén un aumento de la congestión, lo que obliga a la implementación de cierres viales y operativos de seguridad en las inmediaciones de los camposantos.