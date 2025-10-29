200 años de evolución: así ha cambiado la vida en Quetzaltenango

-

Quetzaltenango celebra 200 años y se posiciona como el motor económico del Occidente de Guatemala.

LEE TAMBIÉN: Así avanza el paso a desnivel de la Calzada Roosevelt

La ciudad altense conmemora este año dos siglos de vida institucional, una fecha que invita a reflexionar sobre su pasado, valorar su presente y trazar su futuro.

Aunque resulta difícil establecer con precisión la población original al momento de su fundación, los registros más recientes permiten dimensionar su crecimiento. Según el censo de 2018, el municipio contaba con 180 mil 706 habitantes, mientras que el departamento de Quetzaltenango registró 799 mil 101 personas. A inicios del siglo XX, la cifra apenas rondaba los 78 mil habitantes, lo que evidencia un notable desarrollo demográfico en poco más de un siglo.

Hay diferentes empresas nacionales que ofrecen sus servicios. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

En el ámbito educativo, Quetzaltenango ha sido históricamente un referente nacional. En 2016, el departamento contaba con 233 mil 829 estudiantes distribuidos en 2 mil 408 establecimientos, consolidándose como un polo académico del occidente.

En materia de salud, la ciudad mantiene un papel estratégico, con alrededor de 1,157 médicos, uno por cada 652 habitantes, entre servicios públicos y privados.

Instituciones como el Seguro Social han ampliado su cobertura con clínicas especializadas en traumatología y pediatría, mientras que el centro de hemodiálisis, inaugurado en 2021, atiende a pacientes renales de toda la región.

La oferta en hotelería y restaurantes es pujante. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Magnolia Velázquez, del grupo gestor local, destaca que "Quetzaltenango sigue siendo un punto de referencia especial por la calidad y cantidad de sus servicios médicos, hospitales y especialistas".

En el plano económico, la ciudad atraviesa un auge sostenido. De acuerdo con la Agexport, Quetzaltenango se ha posicionado como destino para sectores emergentes como la economía naranja, que incluye audiovisual, comunicación y mercadeo, así como para el turismo de salud y bienestar.

Jorge García, dirigente de la Cámara de Comercio Departamental, señala: "La llegada de empresas internacionales ha impulsado el dinamismo económico, beneficiando directamente a las pequeñas y medianas empresas locales".

La agricultura es importante en todo el departamento. (Erick Colop/Colaborador)

Este fenómeno se refleja en la expansión de servicios especializados, clínicas con tecnología avanzada y una industria ligera cada vez más diversificada, que proyectan a la ciudad como uno de los motores de desarrollo más importantes del occidente guatemalteco.

Desafíos