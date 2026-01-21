Extraditan a EE.UU. a 37 narcotraficantes mexicanos

El arribo de los traficantes a los Estados Unidos se realizó bajo la presión política debido a la solicitud de Donald Trump para combatir a los cárteles y detener el ingreso de fentanilo en el país.
OTRAS NOTICIAS: Se vino de retroceso y terminó empotrándose y derribando un poste (video)
El pasado martes 20 de enero se realizó el envío de 37 narcotraficantes desde México a Estados Unidos bajo un operativo en el que participaron elementos de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas.
Estas acciones corresponden a la solicitud de Donald Trump de combatir a los cárteles para detener el ingreso de fentanilo, lo cual ha llevado al presidente estadounidense a declarar posibles acciones militares por vía terrestre.
Con anterioridad se han extraditado a más personas y con este tercer envío suma un total de 92 narcos entregados a las autoridades de EE.UU. para enfrentar la justicia durante la administración de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
Los narcos fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, dentro de siete aeronaves conocidas como Hércules.
Los extraditados fueron identificados como piezas claves de las estructuras criminales y entre estos 37 narcotraficantes se encuentra una mujer que es requerida por EEUU por apoyar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el traslado de los criminales se efectuó debido a que representan una "amenaza real" para la seguridad del país.
Los narcos fueron identificados
Los criminales fueron identificados y esta es la lista de la cual algunos pertenecen desde Cartel de Jalisco Nueva Generación hasta el Cartel de Sinaloa.
- Daniel Alfredo Blanco Joo, alias "El Cubano", operador logístico del Cártel de Sinaloa, quien es considerado objetivo prioritario del FBI.
- Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias "El Químico".
- Jair Francisco Patrón Tobías, alias, "H4" y/o "Crixus", hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias "El H2", jefe de plaza del Cártel de los Beltrán Leyva.
- Guillermo Isaías Pérez Parra.
- Manuel Ignacio Correa, alias "El Argentino".
- Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias "T".
- Yahir Alejandro Luján Rojo, alias "Rojo".
- Eliomar Segura Torres, alias "Helio".
- Eduardo Rigoberto Velasco Calderón.
- Gustavo Adolfo Castro Medina
- Roberto González Hernández, alias "El 04", líder de Los Cabrera Sarabia, grupo afín al Cártel de Sinaloa.
- Heriberto Hernández Rodríguez, alias "Negrolo", identificado como líder del Cártel del Noreste.
- María del Rosario Navarro Sánchez, alias "La Señora", mexicana acusada de terrorismo en EEUU por apoyar al CJNG, quien también cuenta con una orden de aprehensión por el FBI.
- Ricardo González Sauceda, alias "El Ricky", líder regional del Cártel del Noreste.
- Francisco Arredondo Colmenero, alias "Pancho".
- Luis Carlos Dávalos López.
- Daniel Menera Sierra, alias "Dany".
- Humberto Rivera Rivera, alias "El Viejón", operador del Cártel de Sinaloa y señalado como objetivo prioritario del FBI.
- Juan Pablo Bastidas Erenas, alias "Payo Zurita", operador logístico del cártel de los Beltrán Leyva.
- Abraham Macias Mendoza, alias "Don Abraham".
- Julio César Mancera Dozal, alias "Tortuga", integrante de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
- José Luis Sánchez Valencia, alias "El Chalaman", operador del CJNG.
- Juan Carlos Alonso Reyes.
- Rodrigo Pérez Mezquite, alias "Don Rodrigo".
- Jorge Damián Román Figueroa, alias "El Soldado" e identificado como líder de "Los Malas Mañas", grupo afín a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
- Armando Gómez Núñez, alias "Delta1", líder de "Los Deltas", afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.
- Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias "Inge".
- José Pineda Pérez, alias "Pretty Boy"
- José Torres / José Torres Espinoza, alias "Big Joe".
- José Gerardo Álvarez Vázquez, alias "El Indio", lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva.
*Con información de AFP