Extraditan a EE.UU. a 37 narcotraficantes mexicanos

El arribo de los traficantes a los Estados Unidos se realizó bajo la presión política debido a la solicitud de Donald Trump para combatir a los cárteles y detener el ingreso de fentanilo en el país.

El pasado martes 20 de enero se realizó el envío de 37 narcotraficantes desde México a Estados Unidos bajo un operativo en el que participaron elementos de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas.

Estas acciones corresponden a la solicitud de Donald Trump de combatir a los cárteles para detener el ingreso de fentanilo, lo cual ha llevado al presidente estadounidense a declarar posibles acciones militares por vía terrestre.

Con anterioridad se han extraditado a más personas y con este tercer envío suma un total de 92 narcos entregados a las autoridades de EE.UU. para enfrentar la justicia durante la administración de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Los capturados serán trasladados a distintos estados de EEUU. (Foto: SSPS México)

Los narcos fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, dentro de siete aeronaves conocidas como Hércules.

Los extraditados fueron identificados como piezas claves de las estructuras criminales y entre estos 37 narcotraficantes se encuentra una mujer que es requerida por EEUU por apoyar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el traslado de los criminales se efectuó debido a que representan una "amenaza real" para la seguridad del país.

Los ahora detenidos fueron localizados tras operativos. (Foto: SSPS México)

Los narcos fueron identificados

Los criminales fueron identificados y esta es la lista de la cual algunos pertenecen desde Cartel de Jalisco Nueva Generación hasta el Cartel de Sinaloa.

Daniel Alfredo Blanco Joo, alias "El Cubano", operador logístico del Cártel de Sinaloa, quien es considerado objetivo prioritario del FBI.

Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias "El Químico".

Jair Francisco Patrón Tobías, alias, "H4" y/o "Crixus", hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias "El H2", jefe de plaza del Cártel de los Beltrán Leyva.

Guillermo Isaías Pérez Parra.

Manuel Ignacio Correa, alias "El Argentino".

Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias "T".

El envío de los narcotraficantes estuvo coordinado por fuerzas armadas. (Foto: SSPS México)

Yahir Alejandro Luján Rojo, alias "Rojo".

Eliomar Segura Torres, alias "Helio".

Eduardo Rigoberto Velasco Calderón.

Gustavo Adolfo Castro Medina

Roberto González Hernández, alias "El 04", líder de Los Cabrera Sarabia, grupo afín al Cártel de Sinaloa.

Heriberto Hernández Rodríguez, alias "Negrolo", identificado como líder del Cártel del Noreste.

María del Rosario Navarro Sánchez, alias "La Señora", mexicana acusada de terrorismo en EEUU por apoyar al CJNG, quien también cuenta con una orden de aprehensión por el FBI.

María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora” (Foto: Redes Sociales)

Ricardo González Sauceda, alias "El Ricky", líder regional del Cártel del Noreste.

Francisco Arredondo Colmenero, alias "Pancho".

Luis Carlos Dávalos López.

Daniel Menera Sierra, alias "Dany".

Humberto Rivera Rivera, alias "El Viejón", operador del Cártel de Sinaloa y señalado como objetivo prioritario del FBI.

Juan Pablo Bastidas Erenas, alias "Payo Zurita", operador logístico del cártel de los Beltrán Leyva.

Abraham Macias Mendoza, alias "Don Abraham".

Julio César Mancera Dozal, alias "Tortuga", integrante de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

José Luis Sánchez Valencia, alias "El Chalaman", operador del CJNG.

Juan Carlos Alonso Reyes.

Los narcotraficantes deberán afrontar la justicia. (Foto: SSPS México)

Rodrigo Pérez Mezquite, alias "Don Rodrigo".

Jorge Damián Román Figueroa, alias "El Soldado" e identificado como líder de "Los Malas Mañas", grupo afín a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Armando Gómez Núñez, alias "Delta1", líder de "Los Deltas", afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias "Inge".

José Pineda Pérez, alias "Pretty Boy"

José Torres / José Torres Espinoza, alias "Big Joe".

José Gerardo Álvarez Vázquez, alias "El Indio", lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva.

*Con información de AFP