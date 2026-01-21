Versión Impresa
Se vino de retroceso y terminó empotrándose y derribando un poste (video)

  • Por Jessica González
21 de enero de 2026, 07:33
El camión terminó derribando un poste de luz. (Foto: captura de video)

Una cámara que estaba justo en lugar captó el fuerte impacto.

Un fuerte accidente se registró la madrugada de este miércoles 21 de enero, en la Ruta N 14, jurisdicción de Pastores, Sacatepéquez.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que un camión se habría quedado sin frenos y terminó empotrándose sobre el muro de un terreno.

Según las imágenes, compartidas por la Municipalidad de Pastores, el piloto iba en subida cuando aparentemente los frenos no le respondieron y se vino de retroceso a toda velocidad.

Al final, termina impactando contra un muro, derribando un poste de energía eléctrica, justo donde estaba la cámara.

Mira aquí el momento

