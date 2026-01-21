Se vino de retroceso y terminó empotrándose y derribando un poste (video)

Una cámara que estaba justo en lugar captó el fuerte impacto.
Un fuerte accidente se registró la madrugada de este miércoles 21 de enero, en la Ruta N 14, jurisdicción de Pastores, Sacatepéquez.
Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que un camión se habría quedado sin frenos y terminó empotrándose sobre el muro de un terreno.
Según las imágenes, compartidas por la Municipalidad de Pastores, el piloto iba en subida cuando aparentemente los frenos no le respondieron y se vino de retroceso a toda velocidad.
Al final, termina impactando contra un muro, derribando un poste de energía eléctrica, justo donde estaba la cámara.