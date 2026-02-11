¡Tachas! Los 38 aspirantes al TSE presentaron pruebas de descargo

-

Los 38 aspirantes a magistrados del TSE cumplieron con la presentación de sus respectivas pruebas de descargo a los señalamientos en su contra.

Al cierre de la presentación de pruebas de descargo, la Comisión de Postulación para la elaboración de la nómina de candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), registró el descargo de los 38 aspirantes señalados.

El último aspirante en entregar su defensa a los impedimentos presentados en su contra fue el profesional Fernando Linares Beltranena, por lo que este miércoles 11 de febrero, a partir de las 9:00 horas, el pleno de comisionados se reunirá para su respectivo conocimiento.

Este martes 10 de febrero terminó la recepción de pruebas de descargo en contra de las tachas recibidas por los aspirantes a magistrados del TSE. (Foto: Archivo / Soy502)

Los candidatos que se presentaron este día a presentar su descargo fueron: el expresidente del Colegio de Abogados Notarios (CANG), Mario Siekavizza; la abogada Beyla Estrada; los actuales magistrados suplentes del TSE, Pablo Adolfo Leal Oliva y Marlon Josue Barahoha Catalán; el exmagisgtrado de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas René Ramos Charchal; la magistrada de Corte de Apelaciones, Gilma Esperanza Valladares Orellana; además de Julio César Díaz Camey y Lizbeth Janeth Pérez de Paz.

Aspirantes objetados

Entre los 38 aspirantes señalados sobresalen los nombres de los magistrados titulares del TSE, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, presidente, e Irma Elizabeth Palencia Orellana.

Además, los magistrados suplentes, Pablo Adolfo Oliva y Marlon Josue Barahona Catalán y Noé Ventura Loyo. A estos se agrega el secretario General del máximo ente electoral, Mario Alexander Velásquez Pérez.

También recibiern tachas, el actual Procurador de Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, el exmagistrado de Corte Apelaciones, Wilber Estuardo Castellanos Venegas, el actual Relator Titular contra la Tortura, Lesther Castellanos. Este último, sumó tres objeciones en su contra.