Postuladora MP avala perfil de Fiscal General y sigue el requisito de finiquito

-

Durante la sesión de este martes 10 de febrero, la Comisión de Postulación que analizará expedientes de aspirantes para dirigir el Ministerio Público, resolvió qué perfil debe tener el nuevo fiscal General.

Tras la discusión o no de la presentación de la constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones de cargos, conocida como "finiquito", los integrantes de la Comisión de Postulación para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), aprobaron el perfil idóneo de los profesionales al cargo y la tabla de gradación.

En la aprobación de los incisos relacionados a la incapacidad para el cargo, el decano de la Universidad Rafael Landívar, Julio Cordón, hizo una pausa en la discusión de la aprobación del perfil idóneo, específicamente en lo relacionado a la presentación o no del "finiquito".

Cordón propuso que, con base a sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se eliminara la presentación este documento, pues aseguró que esta no puede limitar el acceso a cargo público por resoluciones administrativas, ya que hacerlo debiese ser por sentencia firme.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Por su parte, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), Patricia Elizabeth Gámez Barrera, externó que, en tal caso, lo ideal sería solicitar la presentación de "una declaración de cese del cargo".

Sin embargo, el decano de la Universidad Panamericana, Enrique Sánchez, dijo que la figura del "finiquito" como requisito es algo que regula la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), específicamente en la literal 4 del artículo 77. Este criterio fue compartido por el decano de la Universidad de San Carlos (Usac).

El presidente de la CSJ cuestionó el hecho del por qué se invoca "el control de convencionalidad" en la discusión de solicitar o no el finiquito para un caso en particular cuando este requisito es obligatorio para el resto de la población.

Otro punto discutido, pese a que fue aprobado, está relacionad con el ejercicio profesional a favor de los jueces de carrera, enfatizando que dicho tema será abordado, según lo indicado en la tabla de gradación.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Al final, es de destacar que pese que hubo una amplia discusión sobre la aceptación o no del "finiquito", la propuesta de su eliminación sólo obtuvo seis votos a favor, por lo que este sigue en pie.

Incompatibilidad, incapacidad e impedimentos

Además de los requisitos legales contenidos en el artículo 13 de la Ley Orgánica del MP, también se avaló las consideraciones de incompatibilidad, incapacidad e impedimentos, según el artículo 207 constitucional, entre los que resaltan:

Incompatibilidad

Desempeñar cualquier otro empleo.

Cargo directivo en sindicatos y partidos políticos.

Calidad de ministro de cualquier religión.

Incapacidad:

Quienes hayan sido inhabilitados, en forma absoluta o especial para ejercer cargos públicos o la profesión de abogado y notario, o hayan sido privados de sus derechos como ciudadanos.

Quienes hayan sido destituidos en otras instituciones de justicia conforme al proceso legal o disciplinario.

Quienes hubieran sido condenados en cualquier tiempo por delito doloso.

Impedimentos:

• Quienes hayan renunciado a la nacional guatemalteca.

• Quienes no están en el pleno ejercicio de sus derechos civiles o políticos, o hayan sido inhabilitados para ejercer cargo público.