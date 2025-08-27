41 guatemaltecos permanecen en Alligator Alcatraz, confirman autoridades

-

La mayoría de los guatemaltecos en Alligator procede de Huehuetenango, Totonicapán y San Marcos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), a través del Consulado General de Guatemala en Miami, informó que el 25 de agosto se realizó la tercera visita consular al centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida, con el fin de brindar acompañamiento y protección a los guatemaltecos allí recluidos.

En la jornada se confirmó que 41 guatemaltecos permanecen en el lugar, frente a los 249 registrados en la primera visita y los 151 reportados la semana anterior.

La cónsul general y su equipo realizaron 23 entrevistas de los 41 guatemaltecos en Alligator. (Foto: Minex)

Durante el recorrido, la cónsul general y su equipo sostuvieron entrevistas con 23 de los 41 detenidos para conocer su situación, garantizar el respeto a sus derechos y ofrecer orientación consular.

Las autoridades del centro se comprometieron a programar un nuevo ingreso para entrevistar a los 18 connacionales restantes.

El personal consular también fue informado de que los guatemaltecos trasladados recientemente fueron enviados a otros centros de detención en Estados Unidos, como parte de los procesos previos a su retorno al país.

Los casos de detención están relacionados principalmente con la permanencia irregular en territorio estadounidense. (Foto: NBC News)

Las autoridades señalaron que la cifra de migrantes en Alligator Alcatraz varía constantemente debido a los traslados diarios.

Según los registros de la visita, la mayoría de los guatemaltecos entrevistados procede de Huehuetenango, Totonicapán y San Marcos.

Tienen en promedio 29 años y se dedican principalmente a labores de construcción y jardinería.

Los motivos más frecuentes de detención fueron viajar como pasajeros en vehículos cuando se dirigían o regresaban de sus empleos, así como conducir sin contar con licencia.