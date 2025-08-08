Confirman que 249 guatemaltecos se encuentran detenidos en Alligator Alcatraz

Autoridades consulares de Guatemala verifican situación de connacionales detenidos en Florida.
TE PUEDE INTERESAR: La ley que frenaría el cierre de los pozos petroleros en el campo Xan
La Cónsul General de Guatemala en Miami realizó una visita de verificación y apoyo a ciudadanos guatemaltecos recluidos en el centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida, donde se confirmó la presencia de 249 personas originarias del país.
En el encuentro, la funcionaria pudo conversar directamente con 37 de los detenidos, un número mayor al que se tenía registrado inicialmente.
Durante las entrevistas se recabó información sobre sus condiciones actuales y se les brindó orientación respecto a los procedimientos legales que enfrentan.
Según los testimonios, la mayoría lleva pocos días en el centro y ha logrado comunicarse con familiares y abogados.
Los casos de detención están relacionados principalmente con la permanencia irregular en territorio estadounidense.
La Cónsul manifestó su intención de regresar en los próximos días para continuar el acercamiento con el resto de los connacionales, compromiso que fue aceptado por la administración del centro.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que mantendrá el seguimiento a cada caso y reforzará la coordinación con las autoridades estadounidenses para garantizar la asistencia y protección de los guatemaltecos detenidos.