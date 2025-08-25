Seis guatemaltecos deportados de EE. UU. son capturados al llegar al país

-

Tres de los detenidos presentan órdenes de captura por violencia contra la mujer.

El retorno de un grupo de migrantes a Guatemala terminó en capturas dentro de las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración, ubicadas en la Fuerza Aérea, zona 13 capitalina.

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC-SAFE) confirmaron la detención de seis hombres que llegaron en vuelos procedentes de Estados Unidos y que eran requeridos por distintos juzgados del país.

Entre los aprehendidos figura Byron "N", de 36 años, con tres órdenes vigentes por violencia contra la mujer, emitidas en 2019 y 2020 por un juzgado de Baja Verapaz, además de un antecedente por el mismo delito.

También fue detenido Luis "N", de 34, solicitado por un juzgado de Izabal por violencia contra la mujer.

Las autoridades informaron que Antonio "N", de 46 años, era buscado por un juzgado de Totonicapán acusado de violación agravada; mientras que Alberto "N", de 32, tenía pendiente un proceso en Sololá por el mismo delito desde 2014.

Otro de los capturados es Elías "N", de 38 años, requerido por un juzgado de Huehuetenango por violencia contra la mujer en manifestación física y psicológica, con antecedentes por posesión de drogas y hurto.

Finalmente, se confirmó la detención de Antonio "N", de 40 años, señalado de cohecho activo desde 2012 por un juzgado de Totonicapán, quien llegó en un vuelo de deportados procedente de Harlingen, Texas.

Los detenidos quedaron bajo la custodia de las autoridades guatemaltecas.

