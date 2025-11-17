Tragedia en Arabia Saudita: 45 peregrinos murieron en accidente de bus

-

Un accidente de autobús ocurrido en Arabia Saudita, cerca de la ciudad santa de Medina, cobró la vida de 45 peregrinos indios. Las autoridades de India confirmaron la pérdida de vidas, mientras el primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias.

TE PUEDE INTERESAR: Ecuador: Tiroteo dentro de una cárcel deja cuatro fallecidos y 34 heridos

Un accidente de autobús ocurrido la noche del domingo cerca de la ciudad santa de Medina, en Arabia Saudita, dejó 45 peregrinos fallecidos, en su mayoría ciudadanos indios, informó el lunes la policía india.

"Según la información preliminar, 46 personas viajaban en el autobús en el momento del siniestro y, lamentablemente, solo una sobrevivió", declaró a la prensa el comisionado de policía de Hyderabad, ciudad de la que procedían varios de los fallecidos.

Hasta el momento no se han brindado más detalles sobre las causas de este accidente. (Foto: Redes sociales)

Hasta el momento, las autoridades sauditas no facilitaron el número de víctimas del accidente.

El primer ministro indio, Narendra Modi, expresó el lunes sus condolencias a las víctimas, en una publicación difundida en redes en la que afirmó que la embajada colabora con las autoridades en el terreno.

"Profundamente entristecido por el accidente ocurrido en Medina en el que se han visto involucrados ciudadanos indios. Mis pensamientos están con las familias que han perdido a sus seres queridos", escribió en X.

Solo un pasajero logró sobrevivir al accidente de bus que transportaba a los peregrinos fallecidos. (Foto: AFP)

Los accidentes de tráfico fueron una de las principales causas de muertes en Arabia Saudita, indicó una declaración de la ONU de 2023.

El documento también señaló que el país seguía teniendo una alta tasa de mortalidad en carretera en comparación con otros países de altos ingresos.