Los 46 carriles reversibles habilitados para agilizar el tránsito en la ciudad

El tránsito en la ciudad se ha incrementado desde los primeros días de enero y las autoridades de tránsito han habilitado más de 40 carriles reversibles.
EN CONTEXTO: Las estrategias que buscan mejorar el tránsito en la ciudad
Como parte de una de las estrategias de la Municipalidad de Guatemala para agilizar el tránsito en la ciudad, está la instalación de 46 carriles reversibles en distintos puntos.
Dichos carriles fueron habilitados desde los primeros días del mes de enero del 2026, con los cuales se busca que los vehículos circulen con mayor fluidez, evitando los congestionamientos en horarios pico.
Los carriles habilitados por la mañana son:
Por la tarde:
Además, la Municipalidad de Guatemala afirma que cerca de 850 agentes están desplegados en puntos estratégicos.
De manera complementaria, se impulsa la innovación mediante la incorporación de nuevos equipos tecnológicos, el uso de drones, señalización vial y la coordinación con grúas.
Estas herramientas permiten reaccionar y solucionar con mayor rapidez los incidentes en las calles.