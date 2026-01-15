Las estrategias que buscan mejorar el tránsito en la ciudad

-

A diario circulan cerca de 1 millón de vehículos por las calles y avenidas de la ciudad.

Con el regreso a clases, el tránsito en la ciudad se ha ido incrementando, sobre todo en las horas pico.

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, ha calificado el problema del tránsito en el área metropolitana como una emergencia nacional, pues este problema dejó de ser una situación exclusivamente local para convertirse en un fenómeno que afecta de manera directa la productividad, la economía y la calidad de vida de millones de guatemaltecos.

Asimismo, destacó que la ciudad concentra gran parte de la actividad laboral, comercial y educativa del país, lo cual incrementa diariamente la presión sobre la red vial y convierte la movilidad en un reto de alcance nacional.

Ante este escenario, agentes de la Policía MT activaron una serie de estrategias que permiten que la movilidad continúe fluyendo en la ciudad.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Una de las primeras estrategias fue la implementación de 46 carriles reversibles, los cuales fueron habilitados desde los primeros días de enero.

Además, cerca de 850 agentes están desplegados en puntos estratégicos.

De manera complementaria, se impulsa la innovación mediante la incorporación de nuevos equipos tecnológicos, el uso de drones, señalización vial y la coordinación con grúas.

Estas herramientas permiten reaccionar y solucionar con mayor rapidez.

Según las autoridades, se espera que, a finales de febrero, con base en datos de la Superintendencia de Tránsito, aumente el número de autos en las calles, ya que para este año se registran alrededor de 200 mil vehículos adicionales inscritos.