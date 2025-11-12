5 puntos para entender la nueva Ley de Portabilidad Numérica

-

Durante la noche de este martes 11 de noviembre, el Congreso aprobó tres decretos, uno de ellos es sobre la portabilidad numérica. Con esta Ley, los guatemaltecos pueden coservar su número de teléfono sin importar la compañía.

EN CONTEXTO: Guatemaltecos podrán conservar su número telefónico al cambiar de compañía

El Congreso de la República aprobó la Ley de Portabilidad Numérica en Servicios de Telefonía este martes 11 de noviembre, decreto que busca regular el derecho de los usuarios a mantener su número de teléfono al cambiar de proveedor.

El ponente de la ley, León Felipe Barrera, diputado independiente, explicó que el siguiente paso es elaborar el reglamento correspondiente y recordó que en Latinoamérica, Guatemala era uno de los dos países en donde hacía falta dicha legislación, el otro es Cuba.

Refirió que en el mediano plazo, se prevén varios beneficios como país, por ejemplo que exista más competencia entre los operadores. También especificó que la ley aplica para líneas fijas y prepago.

"El beneficio inmediato, es la posibilidad que tendrán ahora los usuarios de cambiarse a la compañía que brinde mejores ofertas y señal, conservando su número de teléfono", comentó.

La iniciativa fue presentada el pasado 16 de mayo en el Congreso de la República por el ponente Luis Felipe Barrera. (Foto: Congreso de la República/Soy502)

¿Qué es la portabilidad numérica?

Según la nueva ley, la portabilidad numérica es el proceso mediante el cual un usuario de servicios de telefonía puede cambiar de proveedor de servicios y conservar su número de teléfono.

La normativa especifica principios al respecto, por ejemplo, la libertad de elección, para que el usuario como legítimo titular del servicio pueda ejercer el derecho de portabilidad numérica y tenga derecho de cambiar de proveedor de servicios sin perder su número de teléfono.

También se enfatiza en el principio de no discriminación, en el entendido de que todos los usuarios tendrán derecho a solicitar la portabilidad numérica sin distinción por razones de tipo de plan, antigüedad del cliente u otros criterios.

La ley indica que la Superintendencia de Telecomunicaciones debe elaborar el reglamento respectivo y adoptar las normas a la nueva ley. (Foto: Decreto 14-2025/Soy502)

5 puntos a tomar en cuenta

Al estar listo el reglamento para hacer operativa la ley, estos son los cinco puntos a tomar en cuenta:

1. Tu número es tuyo: cámbiate cuando quieras, rápido y sin costo

Ya no tendrás que renunciar a tu número al cambiar de compañía y el trámite será gratuito.

2. Tu servicio no se pierde, aunque te atrases

Las compañías ya no podrán desactivar tu chip ni borrar tu número por falta de saldo o atraso en el pago. Podrás reactivar tu línea en cuanto regularices el pago.

3. Mejores tarifas, mejor cobertura y más competencia en todo el país

Al facilitar el cambio de compañía, la ley impulsa más competencia, lo que se traduce en mejores precios, atención y cobertura, incluso en áreas rurales.

4. Si algo falla, la autoridad debe actuar

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) deberá vigilar el cumplimiento de la ley, atender reclamos y sancionar a las empresas que incumplan.

5. Adiós a los contratos que te atan

Si contrataste tu teléfono junto con internet o cable, ya no podrán obligarte a mantener todo el paquete solo para conservar tu número. Debes pagar tus consumos y cumplir las condiciones del contrato, pero podrías cambiar de operador móvil y seguir usando los demás servicios sin interrupciones.