Guatemaltecos podrán conservar su número telefónico al cambiar de compañía

El Congreso de la República aprobó este martes 11 de noviembre la Ley de Portabilidad Numérica, la cuál establece que los usuarios podrán utilizar el mismo número telefónico al cambiar de compañía de servicio.

Los parlamentarios aprobaron con 95 votos a favor el Decreto 14-2025 "Ley de Portabilidad Numérica en Servicios de Telefonía" con lo cual las personas podrán que lo deseen podrán conservar su número telefónico al cambiarse de compañía de servicio.

Esta fue la tercera ley aprobada la tarde de este martes por los congresistas y se llevó a cabo luego de que se aprobará una ley para inscribir escuelas en favor del Estado y otra con la cual se podrá construir obra pública en terrenos comunales.

La legislación tiene por objeto regular el derecho de los usuarios de servicio de telefonía a mantener su número de teléfono al cambiar de proveedor garantizando un proceso transparente eficiente y equitativo con un proceso que se denomina portabilidad numérica.

El Congreso de la República aprobó el Decreto 14-2025 Ley de Portabilidad Numérica en Servicios de Telefonía pic.twitter.com/rsiXZVpA0u — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) November 12, 2025

Entre las condiciones que la nueva ley establece para la portabilidad numérica están que el usuario que desee realizar la portabilidad deberá solicitarlo al proveedor quien se encargará de gestionar el procedimiento que deberá efectuarse de manera eficiente y oportuna.

Agrega que el proveedor deberá informar al usuario sobre los plazos y procedimientos para la portabilidad de conformidad con lo regulado en el respectivo reglamento de portabilidad numérica emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).

Se establece que el proveedor donante deberá ser efectiva la transferencia del número liberándolo de su red sin demoras indebidas ni obstáculos injustificados dentro de un plazo y forma que se establezca en el reglamento de portabilidad numérica.

También se menciona que en el caso de los servicios prepago la portabilidad no estará sujeta a un saldo mínimo y en usuarios de servicio postpago el pago de la factura mensual no debe presentar mora al momento de realizar la solicitud.

Se dejó establecido que no puede solicitarse portabilidad en un número de usuario que se encuentra en proceso de portabilidad hacia otra compañía que esté asociado a un servicio que ha sido suspendido por causa legal o que a la fecha de la solicitud exista una deuda líquida y exigible por servicios asociados a él.

Asimismo, se menciona que la portabilidad no exime el cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con equipos propiedad del proveedor donante o que fueron adquiridos en virtud de un contrato postpago con plazo definido.

Las peronas que quieran cambiarse de compañía podrán conservar su número telefónico. (Foto: Archivo / Soy502)

También se precisa que durante el proceso de portabilidad numérica se garantiza la confidencialidad y protección de los datos personales de los usuarios.

Los costos por la administración de la de las bases de datos procesos administrativos y mantenimiento de equipos que se requieren para la operación del proceso de portabilidad numérica serán cubiertos por el proveedor dichos costos en ninguna circunstancia podrán ser trasladados al usuario.

El decreto también asevera que para poder aplicar correctamente todo lo establecido en la ley la SIT deberá efectuar los cambios respectivos a sus reglamentos procedimientos administración adjudicación de frecuencias regulación de rangos numéricos y demás temas necesarios para ser efectiva y sencilla la portabilidad entre distintas empresas proveedoras de servicios.

La legislación establece que entrará en vigor a partir de su publicación en el diario oficial y será de aplicación en todo el territorio nacional.