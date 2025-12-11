Flory de León: La guerrera que abrió el camino del ciclismo femenino en Guatemala

-

Flory de León González, la pionera del ciclismo de montaña en Guatemala originaria de La Esperanza, Quetzaltenango, se consolidó como una monarca deportiva con cinco títulos de Campeona Nacional y una clasificación histórica a Juegos Parapanamericanos en la modalidad Cross Country Olímpico (XCO).

Flory de León González es una verdadera guerrera del ciclismo de montaña en Guatemala y orgullo de la aldea Santa Rita, de La Esperanza, Quetzaltenango, tierra que la vio nacer hace 38 años.

El municipio de La Esperanza, también llamado Tierra de Campeones, ha sido testigo de la trayectoria y crecimiento de la pedalista, quien es una de las pioneras en su disciplina y quien ha marcado huella.

Flory de León es una destacada ciclista nacional. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Cuando tenía 22 años, inició su carrera en un momento en que la participación femenina en el ciclismo de montaña era prácticamente inexistente.

"Cuando inicié no había participación de mujeres en la modalidad de ciclismo de montaña, así que tuve que abrir camino y me siento orgulloso de ver a muchas jóvenes compitiendo", recuerda de León en entrevista para Soy502.

A lo largo de su carrera, ha demostrado ser una verdadera monarca con un total de cinco títulos de Campeona Nacional y un título de Campeona Centroamericana, respaldados con medallas de plata y bronce en Juegos Centroamericanos.

Foto del último campeonato nacional de ciclismo de montaña que consiguió. (Foto: Archivo)

Entre sus logros más destacados está su participación en Campeonatos Panamericanos en México, Argentina y Colombia. Además de poseer el título de campeona de la Vuelta Femenina a Guatemala, debido a que también incursionó en el ciclismo de ruta.

Sin embargo, su mayor logro fue clasificar a los Juegos Parapanamericanos en Brasil, en la modalidad de Cross Country Olímpico (XCO).

De León a tomado una pausa en su carrera para atender a su familia. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

"Solo clasificar a los Juegos Parapanamericanos fue un sueño que venía buscando desde hacía ocho años atrás y no se me daba hasta que lo logre", expresó De León con emoción. "Fue un momento increíble, saber que había logrado algo que nadie había hecho antes en Guatemala", sostiene.

De León es un ejemplo a seguir para las jóvenes ciclistas, por esta razón organiza carreras en aldeas para motivar e inspirar a futuras corredoras en áreas que han tenido poco acceso a la disciplina.

En varias competencias ha puesto el nombre de Quetzaltenango en alto. (Foto: Archivo)

Su determinación y perseverancia han abierto el camino para que otras mujeres puedan seguir sus pasos en el ciclismo de montaña, entre ellas su sobrina Nataly Agustín, quien empieza a destacar en la disciplina.

Durante el presente año ha tomado un receso en su carrera para atender a la familia, pues se ha convertido en madre y decidió enfocarse en esa fase de su vida.

La Esperanza, Quetzaltenango, conocida como la "Tierra de Campeones", tiene una fuerte tradición deportiva. Este municipio es un importante semillero de atletas y acoge eventos como carreras 10K en honor a su fundación, reforzando su identidad atlética en Guatemala.

El ciclismo de montaña femenino en Guatemala ha visto un aumento en la participación y visibilidad en los últimos años. Pioneras como De León abrieron el camino, inspirando a grupos como "Solo ellas", que organizan recorridos en el país, mostrando la creciente fuerza de la mujer en el deporte.