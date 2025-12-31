Ricardo Arjona reflexiona sobre su 2025

-

Arjona tiene un cierre de año marcado por la gratitud y la reflexión.

El cantautor guatemalteco ha compartido un video en víspera de Año Nuevo en el que reflexiona sobre el éxito e impacto que ha tenido durante el 2025.

El 2025 es un año clave en la carrera del artista por su residencia en Guatemala. (Foto: Instagram/Ricardo Arjona)

"Hay años que duelen. Hay otros que engañan. En el inventario de los sueños, hay años que deben. Sin embargo, ninguno se va sin dejar huellas", comenta Ricardo Arjona en la publicación.

"Hay quien busca la felicidad en el espejo, en el éxito o en el dinero. Hay quien la busca adentro, y quien se la deja al tiempo, incluso a otras vidas", añade Arjona.

"Lo que el Seco no dijo" reunió a miles de fanáticos guatemaltecos y extranjeros. (Foto: Instagram/Ricardo Arjona)

"Cada enero una esperanza, cada diciembre un inventario. Nada te pido, 2026; te daré todo lo que soy y lo que tengo. Al 2025, gracias. Los quiero a todos, a los que aprecio y a los que no", concluye el cantante.

El 2025 se queda grabado en el corazón de Ricardo debido al inmenso apoyo de sus fanáticos guatemaltecos y extranjeros con su residencia, Lo que el Seco no dijo.

Más de 55 mil personas asistieron a las 27 funciones en el Teatro Nacional. (Foto: Instagram/Ricardo Arjona)

El tour comenzó el 31 de octubre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y finalizó el 14 de diciembre con 27 funciones en total, y recibió a más de 55 mil fanáticos. Con está filmación, Arjona despide un año marcado por la conexión con su público y el éxito de una gira que reafirma su vigencia artística.